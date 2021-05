Apoyan crédito para resolver laudo laboral en Lerdo

Durante una rueda de prensa, representantes de asociaciones como Juntos Por Un Cambio, Unidos por Lerdo y Jóvenes En Acción, manifestaron su apoyo al presidente de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, para solucionar de una vez el problema del laudo laboral que beneficia a los extrabajadores municipales.

"Nosotros sabemos que es una deuda que se tiene que pagar y que desde el 2007 se arrastra", dijeron.

Señalaron que por cada día que transcurre, el adeudo aumenta 30 mil pesos, lo que representa casi un millón de pesos más al mes.

Comentaron que debido a que ya se dictó sentencia y ya existe un dictamen definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo único que se puede hacer es conseguir un tipo de financiamiento para que ya no se siga extendiendo más el adeudo.

Recordaron que se trata de una deuda que se pudo haber evitado con menos de dos millones de pesos, pero las autoridades municipales decidieron no hacerlo, por lo cual existe una responsabilidad; no obstante, el tiempo sigue corriendo y las consecuencias de no liquidar a los extrabajadores municipales también.