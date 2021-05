'A la carta con Nuño', compartirá su opinión sobre la gastronomía lagunera

El crítico gastronómico Josué Nuño Martínez llega a compartir su opinión respecto a la oferta gastronómica lagunera.

Junto a El Siglo de Torreón, Nuño se dedicará por medio de una columna semanal a reseñar, criticar y valorar la experiencia de asistir a diversos establecimientos de la región. Para Nuño, la importancia de crear un espacio para hablar de gastronomía nace de la necesidad de crear una guía a la que los laguneros puedan recurrir con el fin de orientar su elección y tener una cena de su agrado.

"Aprovechando el auge de restaurantes y aperturas, especialmente volviendo a la actividad después de la pandemia, hace falta un espacio para hablar sobre adónde ir y qué hacer. No tanto desde la perspectiva del espectáculo, donde te dicen 'vengan porque está lindo', sino porque esté rico, donde te digan 'puedes hacer esta combinación' y te orienten".

Josué Nuño reconoce que, si bien es fácil recurrir a una reseña por medio de las páginas de Internet, sus palabras se centrarán no solo en el sabor, sino en la técnica y la experiencia completa.

"Puedes abrir Facebook y encontrar opiniones de todo el mundo, está bien. Te dan un oriente. Pero hablar específicamente de un platillo, no solo a qué sabe, sino, por ejemplo, la textura, construcción y lo que representan...", a lo que agregó: "La parte técnica es importante, el cómo lo armaron, sin que suene pretencioso. Decir si te gusta o no y explicar la razón, no es lo mismo solo decir 'no me gusta' o 'me gustó' a dar una descripción de tus razones. La palabra es, también, muy importante".

Josué Nuño se encarga de prepararse antes de acudir a cualquier restaurante, buscar reseñas y conocer la oferta gastronómica del lugar, principalmente por medio de sus redes sociales. Sin embargo, también cuenta con sus puntos claves que lo orientan al momento de hacer una evaluación.

"Un punto de referencia es preguntar a quien esté atendiendo qué comen de ahí, a veces me dicen que no comen en el lugar, otras veces sí lo hacen. Esto sigue siendo un punto de referencia, porque las mismas personas que están dentro son las primeras que pueden hacer una crítica de la experiencia. Ya después de ver lo que le sirvieron a la mesa de al lado, comparas e incluso puedes escoger qué pedir".

"A la carta con Nuño" será una columna semanal que podrá leer en El Siglo de Torreón cada domingo.