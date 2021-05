Contabiliza Durango más de 250 contagios de COVID en menores

En el marco del Día del Niño, la Secretaría de Salud de Durando reportó que a lo largo de la pandemia se han registrado más de 250 contagios de COVID-19 entre menores de edad.

Sergio González Romero, titular de Salud en la entidad, detalló que del total de niños contagiados en Durango no se han presentado casos graves.

"De cero a 10 años de edad se registran 258 y ningún caso grave, pero recuerden que en otros lados del planeta se han visto involucrado menores, por eso esta presentación de nuestros niños a la comunidad, porque hay que cuidarlos… si los cuidamos a ellos y a nosotros vamos a tener resultado en esta pandemia", comentó.

Cuestionado por este medio sobre si hay condiciones para un próximo regreso a las aulas antes de que concluya el presente ciclo escolar 2020-2021, González Romero dijo tajantemente que no.

"Por el momento no, nosotros lo estaremos informando a través de nuestra Comisión de Seguridad en Salud para que estén informados y no dar falsas expectativas o dar informes que no son convenientes", comentó.

En cuanto al reporte sobre el avance de la vacunación, González Romero informó que al corte de ayer, se han aplicado un total de 24,083 dosis anti-COVID a personal de salud tanto público como privado en el estado, además de 169 mil 796 vacunas a adultos mayores de 60 años de edad, entre ellas segundas dosis.

También se han aplicado un total de 2 mil 535 entre el personal de apoyo en las brigadas de vacunación que se han realizado en la entidad.

Como se informó, hasta el jueves eran 19 los municipios donde se habían aplicado segundas dosis anti-COVID. Cabe recordar que en cinco municipios se aplicó el biológico CanSino, que no requiere una dosis de refuerzo, y fue en San Dimas, Simón Bolívar, Coneto de Comonfort, Santa Clara y San Pedro del Gallo.