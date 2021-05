'No soy perfecto', dice Juan Diego Covarrubias

Juan Diego Covarrubias no titubea al decir que es un buen hombre, muy parecido a "Claudio Montes", personaje que realiza en la telenovela Diseñando tu amor; sin embargo, admite que a lo largo de su vida ha cometido algunos errores.

"El productor de este melodrama, Pedro Ortiz de Pinedo, un día me dijo: 'Oye, tengo una nueva novela y el personaje eres tú, es igualito a ti', y yo le dije: '¿Cómo está eso?', entonces me lo describe y sí, nos parecemos.

"'Claudio' es un hombre moderno y a la vez caballeroso. Es sensible, llora, sufre, se preocupa por los demás y hace diversas labores altruistas. La verdad es que nos parecemos bastante, aunque les aclaro, ni yo soy perfecto ni 'Claudio' tampoco, tenemos nuestros errores", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Juan Diego habló con esta casa editora de la citada telenovela, la cual comenzó el pasado lunes con bastante rating.

"Arrancamos el lunes 26 de abril a las 16:30 horas, fue nuestra semana de estreno. Estoy muy feliz de estar trabajando en esta pandemia y, además, de presentarles un trabajo inspirado en el empoderamiento de la mujer", informó.

En ese sentido, el artista externó que a lo largo de los capítulos los televidentes verán desde la mujer que persigue sus sueños hasta la que saca adelante a sus hijos sola.

"Vamos a ver féminas luchando por sobresalir y apoyándose mutuamente. Veremos cómo la mujer se puede valer por sí misma y ese mensaje se mostrará a la audiencia.

"Esta novela tiene el ADN de las de antes, ya que ustedes verán tintes de suspenso y de emoción de los que se proyectaban en el pasado, con temas actuales; veremos a muchos de los hombres de la novela tratar a las mujeres con respeto", detalló.

Desde su hogar, Juan Diego opinó que a las personas les siguen gustando las telenovelas, es por eso que Televisa les sigue apostando a ellas.

"Yo ya me acabé todas las plataformas. La gente está harta de los mismos contenidos en las plataformas; en cambio, las novelas no pasan de moda y te dejan la espinita siempre de qué va a pasar al día siguiente y en las plataformas generalmente te sueltan todos los capítulos de una serie al momento, se acaba la emoción; ahora, les aclaro que no estoy diciendo que se están haciendo series malas".

Por otro lado, Juan Diego reafirmó que se considera un hombre afortunado. En el terreno personal recién se convirtió en padre y en el profesional no para de laborar, ya que va de un proyecto a otro.

"Mi bebecita -Renata- traía torta bajo el brazo. Les cuento que además de Diseñando tu amor, en breve me verán en Renta congelada, proyecto que me ha permitido adentrarme en el género de la comedia", sostuvo.

Fue hace cinco meses que Covarrubias se volvió padre junto a su novia, Renata Haro. Durante la charla, el histrión admitió que la paternidad cambió su vida por completo.

"La verdad es que no tenía idea de que se podía amar tanto a una persona, me ha sensibilizado de múltiples maneras. De por sí me considero una persona demasiado sensible y con la llegada de mi hija me he sensibilizado el triple; ahora entiendo mucho mejor las cosas y me ha ayudado en mi trabajo porque mi personaje trabaja en un orfanato con niños y esta experiencia me sacó un instinto que no sabía que tenía", dijo contento.