Pide Cabildo Infantil de Torreón volver a las escuelas

Con un llamado para que las autoridades de todos los niveles mejoren su estrategia contra la pandemia del COVID-19, de tal forma que se puedan reactivar pronto las clases presenciales, fue como se realizó ayer viernes el Cabildo Infantil de este 2021 de parte del Ayuntamiento de Torreón y del DIF Municipa; se tuvo además el apoyo de la maestra Flor Rentería, coordinadora de los Servicios Educativos en la Laguna.

Fue en punto de las 10:30 horas que los ediles del Cabildo cedieron sus respectivos lugares a sus contrapartes infantiles para realizar la sesión correspondiente, uno a uno se presentaron señalando el cargo que representaron y se dispusieron a la atención debida según lo que indicó la secretaria del Ayuntamiento infantil, María Regina Martínez Félix.

Para este año se eligió como alcaldesa de Torreón a Laura Gabriela Ortiz Gama; la primera regidora fue Andrea Madai Esquivel De Santiago; la Segunda Regiduría con Dylan Alejandro Martínez Ríos; la Tercer Regiduría con Kevin David Bocanegra Soto; Cuarta Regiduría a cargo de Lineth Ainhoa Torres Fraire; Quinta Regiduría con Camila Isabel Hinojosa Castillo, Sexta Regiduría con Frida Sofía Palacios González; Séptima Regiduría con Ivanna Lizbeth Talamantes Carrera; Octava Regiduría ocupada por José Luis Araiz Haro; Novena Regiduría con Luis Alfonso Cornejo Barrera; Décima Regiduría con María Sofía López Carrillo, Décima Primera Regiduría con Mía Fernanda Calamaco Ojeda; Décimo Segunda Regiduría con Chelsea Marieli Ybarra Orihuela; Décimo Tercera Regiduría con Owen Gerard Hernández Ávila; Décimo Cuarta Regiduría con José Natividad Tadeo Medina Castro; Décimo Quinta Regiduría con Mara Nicole Flores Martínez; Décimo Sexta Regiduría a cargo de Mariana Uranga García; Décimo Séptima Regiduría con Marisa Alejandra Caldera Saavedra; Primera Sindicatura a Lucero Guadalupe Rivera Ramírez; Segunda Sindicatura con Ailed Sisley Cardiel Lazarín.

En su mensaje, la alcaldesa de Torreón, Laura Gabriela Ortiz Gama, señaló que "las medidas tomadas por el gobierno al inicio de la pandemia no fueron suficientemente estrictas para evitar la rápida propagación de la misma, a más de un año, entre los esfuerzos para evitar el incremento de contagios se han adquirido vacunas, siendo aplicadas al cuerpo médico de primera línea de pacientes COVID-19 y a los adultos mayores, pero yo pienso en los medicamentos que no se surten a tiempo, tratamientos que no se han aplicado a los enfermos de cáncer o enfermedades crónico-degenarativas, aspectos que han hecho más vulnerable a la población".