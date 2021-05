Altair Jarabo revela compromiso con alguien 20 años mayor que ella

Altair Jarabo siempre había mantenido en el anonimato su vida sentimental, sin embargo, la actriz de 34 años sorprendió al público en sus redes sociales al anunciar su compromiso con su novio, el cual había mantenido en secreto.

El afortunado es Fréderic García, un empresario de origen francés veinte años mayor que Jarabo. Sin embargo, la actriz ha manifestado encontrarse en el momento más feliz de su vida, más allá de la diferencia de edad.

Altair dio a conocer la noticia por medio de una fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde presumió su anillo de compromiso.

"Quiero compartirles una noticia muy especial. Frédéric García y yo estamos comprometidos. Me caso con este hombre maravilloso", escribió como pie de foto en la publicación.

También expresó estar sumamente emocionada por la idea de unir su vida a la de su pareja. Y, pese a que no hayan revelado muchos detalles de su boda, aseguró que se casa totalmente enamorada.

"Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Me hace la mujer más feliz... lo amo y quiero verlo peno y lleno de sueños toda la vida". Hasta el momento, no se cuentan con muchos datos respecto a su noviazgo, pero ella misma reveló que se conocieron por una amiga en común, y que desde la segunda cita se dio cuenta que quería estar con él toda la vida.

Aunque la mayoría de los mensajes a la feliz pareja estaban llenos de buenos deseos, hubo algunos otros que se manifestaron en contra de la relación dada la diferencia de edad que existe entre ellos.