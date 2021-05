Encuentro contra Puebla ya es de Liguilla: Guillermo Almada

Para Guillermo Almada el encuentro de mañana ante Puebla ya es de Liguilla, debido a todo el entorno que representa.

"Es un partido definitorio para nosotros, porque nos deja, de ganar, un objetivo que nos hemos trazado", dijo ayer el técnico de Santos Laguna en conferencia de prensa virtual desde el Territorio Santos Modelo.

Advirtió que los Guerreros están motivados de llegar al final con la expectativa de lograr la META a pesar de todas las dificultades que han tenido.

"Tenemos esperanza en el partido del domingo, que al ganarlo sortearemos todas las dificultades que hemos atravesado. Nosotros tenemos que tomarlo como Liguilla que empieza ahora contra Puebla", añadió

El charrúa dejó en claro que la Franja es de los mejores equipos y por eso está en esa posición, por lo que será un auténtico parámetro para encarar de la mejor forma posible la Liguilla.

NO SERÍA FRACASO

En caso de no poder conseguir de manera directa el boleto a la Liguilla, para Almada no sería fracaso la campaña regular del Guardianes 2021.

"No, porque hemos tenido innumerables adversidades, pero no pensamos en eso, lo único que tenemos es ganar el partido y lo vamos a intentar, se ha hecho un gran torneo, esperamos concretar todas las cosas que hemos hecho buenas, a pesar de las innumerables dificultades que nos hemos encontrado", resaltó.

El timonel albiverde no pasa por alto lo ocurrido en Pachuca, por lo que obviamente mejorarán algunas cosas y así tratarán de traducirlo en darles alegría a sus seguidores, por lo que están ilusionados, con mucha fe y confianza, porque su primera final o partido de Liguilla es contra Puebla.

Sobre la actuación de Nicolás Larcamón, estratega de la Franja, dijo que "ha hecho un gran trabajo, indudablemente con un plantel donde conocemos elementos de otras ligas que han pasado por la Liga ecuatoriana y paraguaya, que tienen un largo recorrido y trayectoria, jugadores importantes como (Omar) Fernández, (Christian) Tabó... Tiene una buena mezcla de jugadores de experiencia con algunos jóvenes, que forman un equipo sólido que ha hecho un gran torneo y que sabemos la dificultad que nos vamos a encontrar".

Advirtió que el conjunto camotero será un rival durísimo, ya que lo ha sido para todos los equipos de la Liga MX y no será la excepción contra ellos, por lo que si para los verdiblancos será una final, seguramente también para ellos.

GORRIARÁN SERÁ TITULAR

Por otra parte, adelantó que el mediocampista Fernando Gorriarán será titular mañana.

Dijo que el regreso de "Nando" es inminente, más no así del chileno Diego Valdés, ya que vienen de diferentes de lesiones.

'Valdés pasó mucho tiempo parado, 3 meses y medio, mientras que Gorriarán, tres semanas y no tuvo un paro definitivo, solamente fueron 4-5 días, por lo que empezó a hacer la recuperación inmediatamente", indicó.

Y del andino reveló: "Valdés está muy lejos todavía de poder soportar 90 minutos, seguramente no lo vamos a tener este año (torneo) en plenitud, por el poco tiempo que queda.

"Así que dadas las circunstancias a Gorriarán lo tenemos considerado, Diego seguramente va a estar en el plantel", destacando que ante Pachuca a ambos se les vio "faltos de futbol, pero les teníamos que dar minutos", explicó Almada.

RENOVARÍA UN AÑO

En entrevista para un programa de la radio Huancavilca en Ecuador, Almada reconoció que seguramente seguirá por un año más con los Guerreros, aunque con la intención de luego continuar.

"El club nos ofreció continuar, ya hemos tomado una decisión familiar y hemos decidido aceptar la renovación del club; estamos en conversaciones para delinear el nuevo contrato, no hemos llegado a un acuerdo, pero seguramente va a llegar a un buen fin, porque nos sentimos muy a gusto, trabajamos con libertad, el club tiene todas las comodidades de un club de primera línea", destacó.

A pregunta expresa de por cuánto tiempo va a firmar la renovación, Almada dijo que "por un año seguramente, podemos firmar por diez, pero los técnicos siempre somos hijos de los resultados, así que estamos conversando renovar por un año, por más que el club y nosotros tenemos una vista más a futuro y la intención es seguir, pero a mí me gusta cumplir los compromisos", destacando que ya tiene al nuevo preparador físico del equipo, sin embargo, no quiso adelantar el nombre "hasta que no esté solucionado".

25 VICTORIAS seis empates y tres derrotas es la marca de Guillermo Almada en Liga MX en el Corona.