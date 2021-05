Se elevan reportes por violencia de género

La encargada del área de Prevención el Delito, de la Dirección de Seguridad Pública, en el municipio de Matamoros, Cinthia Daniela de León Martínez, reconoció que se "dispararon" los reportes de violencia de género o familiar y lo atribuyó el principalmente a la pandemia del COVID-19.

Especificó que, en el mes de diciembre contabilizaron en total 6 reportes, pero en enero fueron 56 y los siguientes meses los indicadores fueron más o menos por el mismo orden.

La entrevistada mencionó que aproximadamente un 50 por ciento del total de los reportes tienen que ver con violencia de género o familiar, seguido por omisión de cuidados con un 5 por ciento y el resto de las llamadas son para solicitar el apoyo de la corporación por temas relacionados con drogadicción o con tendencia suicida.

Recordó que anteriormente dicho comportamiento tenía que ver con la "cuesta de enero" puesto que generalmente los primeros meses inician las dificultades financieras, pero particularmente este año el mayor detonante ha sido el confinamiento por la pandemia, aunado a la situación de desempleo.

Cinthia de León agregó que la violencia de género no es necesariamente ejercida por la pareja sentimental, también de los de hijos o nietos, pues incluso recordó un caso muy particular en la que una mujer fue golpeada por que no dejó que un hijo se llevara un televisor.

Resaltó que, el área de Prevención al Delito, fue creada hace poco menos de dos años y si bien por ahora no se cuenta con un agrupamiento de policías designados para atender específicamente ese tipo de llamados, por ahora lo que se hace es capacitar a la totalidad de los agentes y generalmente se opta por enviar a mujeres, además que ella acude hacía los domicilios para conocer con precisión la problemática para actuar, ya que se tiene una estrecha coordinación con DIF, PRONNIF y el Centro de Justicia para la Mujer, instancias a donde se canalizan las víctimas.

"Claro que es alarmante la situación, por que son varios factores que en estos momentos contribuyen a que las cifras se incrementen y por eso hemos dado más prioridad a la prevención de ese tipo de situaciones y para eso nos hemos visto obligados a capacitar más a los elementos".