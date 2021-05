Sobrevive conductor de carro a aparatosa volcadura

Un auto volcó la mañana de ayer luego de chocar de costado contra un tractocamión sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez; por fortuna, el conductor solo sufrió algunos golpes.

La Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que tras recibir el reporte del accidente por medio del sistema estatal de emergencias 911, poco antes de las 08:00 horas, al lugar se trasladaron elementos de esa corporación, de Tránsito y Vialidad, así como los cuerpos de rescate.

Al llegar al kilómetro 10, encontraron a un lado de la carretera un automóvil Ford Focus, modelo 2009, color rojo, aunque no se informó sobre los datos del conductor. De acuerdo a lo mencionado por el mismo automovilista, él transitaba por la citada carretera, de norte a sur por el carril derecho, cuando un tráiler se le pegó sobre su costado izquierdo y lo alcanzó a impactar, sacándolo de balance. Este no pudo controlar el volante y la unidad se salió de la carretera hacia su lado derecho y dio una voltereta, quedando al final sobre sus cuatro llantas. El chofer quedó un poco lastimado, pero no ameritó ser trasladado al hospital. Los daños materiales se estimaron en unos 15 mil pesos.