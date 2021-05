The Way You Felt, el nuevo sencillo de Alec Benjamin

El cantautor multiplatino Alec Benjamin lanzó hoy su nuevo sencillo The Way You Felt.

Alec también compartió un video lyric para la canción que puedes ver en su canal oficial de YouTube. Para The Way You Felt, Alec vuelve a colaborar con los productores Sir Nolan y Aaron Z, que estuvieron detrás de éxito doble platino Let Me Down Slowly, y uniendo fuerzas por primera vez con el compositor RØMANS. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alec Benjamin (@alecbenjamin) En la canción, los teclados de neón envuelven un ritmo enardecedor mientras su voz baila sobre un tarareable gancho salpicado de destellos de su hipnótico registro agudo. La letra habla y profundiza en el aislamiento generalizado y la profunda tristeza provocadas por la pandemia del COVID-19. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alec Benjamin (@alecbenjamin) "The Way You Fel' fue escrita en la parte más oscura de mi experiencia con el COVID", compartió Alec en un comunicado y agregó: "Fue un periodo en el que experimentamos mucho aislamiento físico. Estaba pensando en lo que era estar cerca de alguien y extrañar eso." Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alec Benjamin (@alecbenjamin)