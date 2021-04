No se presentan de manera cotidiana: alcalde de Torreón sobre trifulcas en bares

Luego de que se hiciera pública una nueva trifulca en un bar de Torreón, el alcalde Sergio Lara Galván, precisó que se trata de situaciones que “no se presentan de manera cotidiana”, no obstante lanzó un llamado a la ciudadanía para que muestren actitudes responsables durante la reactivación que se está dando en los giros de restaurantes, bares y demás.

Fue durante hoy viernes que El Siglo de Torreón informó sobre una nueva pelea en un bar del sector Centro de la ciudad, evento en el que se observan a mujeres y hombres intercambiando golpes e insultos diversos, esto se une a la trifulca que se captó el fin de semana pasada a las afueras de un bar en el Paseo Morelos, hecho del que no se reportaron detenidos u otras incidencias mayores.

“Mira sí me gustaría ser muy preciso con eso, pareciera que todos los días hay trifulcas y que se presentan cotidianamente y sí quiero dejar claro que son hechos que no se presentan de manera cotidiana, en obvias razones dentro de los corredores gastronómicos y con la apertura de un mayor aforo pues se dan este tipo de situaciones, afortunadamente y como lo he mencionado no se tiene registro de estos hechos de manera normal o de manera cotidiana”.

En ese mismo sentido lanzó un llamado especial a las personas que salen a ese tipo de espacios, no solamente para guardar la compostura en temas de convivencia y civilidad, sino para apegarse a los protocolos sanitarios que ha detallado el Subcomité Técnico de Salud en la Laguna, mensaje que además aplica para propietarios de negocios y la población en general.

“Simple y sencillamente sigamos guardando las medidas sanitarias, sigamos respetando las mismas y ser prudentes, realmente no hemos salido de la pandemia todavía y el hecho de que se haya avanzado y que tengamos un menor número de contagios, afortunadamente de decesos y hospitalizaciones, pues no quiere decir que ya estamos del otro lado”.