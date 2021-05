Mamá es la ‘balanza’ de una buena nutrición

La pandemia del Covid-19 obligó a la unificación de los mundos personal y laboral para la mayoría, el hogar se volvió sede tanto de alumnos como de trabajadores, que aún 16 meses después se mantienen en una extenuante lucha por acostumbrarse a un nuevo modo de vida.

Karyna Rodríguez Mier, Nutrióloga de profesión y maestra en Nutrición Clínica, también modificó su rutina para adaptarse a una nueva. “Al inicio fue un poquito difícil, desaparecieron horarios, pero la verdad también ha sido una bonita experiencia, tengo más de 13 años ejerciendo mi profesión y esto me regaló un momento para disfrutar completamente a mi pequeña, María José de tres años”.

Estar en casa facilita una estrategia de alimentación

La especialista del Hospital Andalucía de Torreón recomienda no comprar cosas ricas en azúcar y así no estarán al alcance, por ejemplo: galletas, frituras, dulces, nieves, refrescos, jugos. Si no están la despensa, es menos probable que se consumas.

Además planear una lista de súper en base al menú de la semana y comprar lo que se requiere .

Comer o cenar con agua simple ayuda bastante, al igual que fruta o verduras partidas siempre al alcance. “Esta estrategia me ha ayudado, ya que siempre preparé las papillas y comidas de mi hija de manera natural y nunca compré industrializadas. Le daba postre por supuesto, pero era una fruta, o bien, cocía manzana con una rajita de canela”.

De mamá a mamá

Karyna conoce de primera mano las complicaciones que trae el rol de madre y les aconseja acudan con un nutriólogo para que le ayude a generar un menú saludable.

Que tu familia vea que consumes estos alimentos, cuéntales los beneficios y procura que todos coman igual.

También es bueno realizar ejercicio cardiovascular cuatro veces por semana, un mínimo de 45 minutos, sin pasar más de 2 días de descanso seguido.

Date un gusto junto con tu familia el fin de semana. Un postre o ir a un restaurante, está totalmente permitido si la mayor parte del tiempo comen saludable.

Manda desayunos saludables a tus hijos para la escuela, como sándwich en pan integral, busca marcas que no contengan jarabe de alta fructosa, con panela, pollo deshebrado y/o jamón de pierna.

Incluye una fruta de su preferencia en una presentación que les agrade y un yogur bajo en azúcar.

Laguneros Conscientes

Los problemas de sobrepeso, obesidad y control de Diabetes, son el objetivo principal de consulta, pero hay algo que destaca en la mentalidad de los laguneros. “Últimamente recibo pacientes que no viven con alguna condición y buscan asesoría nutricional para llevar una alimentación sana. Poco a poco hacen consciencia de que hay que cuidar lo que comemos en el día a día, que hace referencia a su dieta habitual”.