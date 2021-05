Susu Luna: una mamá muy intensa

Con una energía que parece no acabarse nunca, es lo que transmite a la primera Susu Luna, mercadóloga, directora de baile, conductora y mamá de Valentino y Maximiliano de ocho y cinco años, sus dos grandes motores que la llevan a dar más del 100% en todo lo que hace.

Para ella ser mamá es una gran responsabilidad, un compromiso grande con ellos para tratar de darles lo mejor de ella, una motivación para salir adelante de cualquier situación y una gran satisfacción que no cambiaría por nada.

Soy afortunada por que mi trabajo es mi pasión y mi ejercicio, entonces mato varios pájaros de un tiro— SUSU LUNA Conductora, directora y maestra de la Academia de baile Viva Dance

¿Cómo era Susu antes y después de ser mamá?

Antes tenía aún más actividades porque lógicamente tenía mucho más tiempo para mi y menos responsabilidades. Desde que tengo memoria siempre he sido muy activa, de niña además de mis clases de baile todos los días, también jugaba golf, entonces estoy acostumbrada a que mis días estén ocupados. Cuando llega el momento de ser mamá, tuve que bajarle el ritmo a mis días acelerados pero nunca he dejado de trabajar. Además soy afortunada por que mi trabajo es mi pasión y mi ejercicio, entonces mato varios pájaros de un tiro.

¿Qué te han enseñado tus hijos en este tiempo?

Que la vida pasa volando, un día son unos bebés y al día siguiente son unos niñotes, no podemos dejar para mañana nada. He aprendido que hay que ser pacientes pero no permisivos. Los hijos son nuestro espejo y vienen a mostrarnos mucho de lo que no veíamos en nosotros.

Pero sobre todo, lo más fuerte que me han enseñado, es a ser resiliente ante las adversidades. Teniendo estos dos tesoros en mi vida, no me puedo dar el lujo de quedarme tirada cuando me he tropezado.

¿Cómo sales de tu rutina entre el trabajo y estar con tus hijos?

Entre semana es difícil salirse de la rutina, pero a veces un simple detalle como la hora de comida hacerla en el jardín o de repente después de algún entrenamiento de mis hijos, llevarlos a tomar una nieve, puede marcar la diferencia del día.

Mi pareja también juega un rol muy importante en mi vida y en salir de la rutina diaria, buscamos hacer cosas diferentes y la convivencia con nuestros amigos no puede faltar.

Tres tips para las mamás que andan corriendo como tu

1)A veces como mamás queremos hacer todo, no queremos “fallar” en nada, pero es importante saber hacer equipo y pedir ayuda y apoyo externo. Las mamás que trabajamos debemos partirnos en mil, así que si queremos cumplir en todo, no está mal pedir ayuda.

2)Los momentos de descanso son importantes, a veces nos entra culpa por descansar pero es tan necesario como comer.

3)Ser mamá no está peleado con alcanzar tus ideales, es cuestión de organizarse y de

ser consciente de que es más pesado (sobre todo cuando tus hijos están chiquitos) pero no imposible, no renuncies a tu pasión!