Su aroma, la fórmula de los grandes recuerdos

El perfume es uno de los detalles más cuidados por las mujeres, tanto para el día a día, como en ocasiones especiales, haciendo así que su presencia no pase desapercibida.

Para las enérgicas y decididas, las sensuales y femeninas o las optimistas y vitales, la tienda en línea de Cimaco tiene el aroma que mejor les acompañe según la situación.

Good Girl de Carolina Herrera

Las cualidades dulces, imponentes y seductoras del jazmín le aportan una brillante feminidad a Good Girl. El lado misterioso de este perfume se expresa con el rico y fragante cacao y la embriagadora haba Tonka, mientras que la almendra y el café le aportan notas de audaz vitalidad.

Because It’s You de Armani

Para la mujer femenina, completa, instintiva y apasionada. El perfume femenino Because It's You Eau de Parfum, es un aroma encantador, floral-afrutado, irresistible como una frambuesa madura en su naturalidad perfecta.

Dolce & Gabbana – The Only One 3

Esta fragancia floral oriental presenta una única combinación de notas de salida frescas de mandarina italiana, manzana verde crujiente y esencia de neroli dorado, mezclado con los románticos aromas de flor de naranjo y jazmín que se encuentran amplificados por la nota de fondo de vainilla negra.

Poison Girl de Christian Dior

Es la fragancia de una chica actual, libre y sexy. Una trampa deliciosa que embriaga al instante y hace que el placer perdure hasta convertirse en adicción. Un floral agridulce que se abre con una apetitosa naranja, se envuelve en una exquisita haba tonka de Venezuela para después eclosionar ante la sensualidad mordaz de la rosa de Grasse.

Paloma Picasso Edp

Es una fragancia de la familia olfativa Chipre Floral para Mujeres. Sus Notas de Salida son clavel, cilantro, rosa, angélica, neroli, bergamota y limón de Amalfi (lima de Amalfi), mientras que las Notas de Corazón son pachulí, jacinto, jazmín, ylang-ylang y mimosa.

Las Notas de Fondo son musgo de roble, algalia (civet), castóreo, vetiver, sándalo, ámbar y almizcle.

Guess 1981

Creado para las mujeres intrépidas e independientes que gustan de los viajes y la libertad. Está fragancia está inspirada en los colores del cielo californiano. Sus notas dan la sensación de calma y sensualidad que acompañan a un viaje por las carreteras de Los Ángeles.

Hollister Wave For Her

Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal para Mujeres. Las notas de Salida son membrillo, carambola y casis (grosellero negro), las Notas de Corazón son orquídea, hibisco (flor de Jamaica, cayena) y amapola mientras que las Notas de Fondo son notas solares, sándalo y ámbar cristalino.

Nina Ricci Lextase

El Perfume Lextase Nina Ricci EDP representa a la mujer determinada y ardiente. Es el olor que sumergirá a todo el que lo perciba en un sinfín de agradables sensaciones, contribuyendo a que impactes con tu presencia. Deja que tu piel se impregne de la fragancia, despierta todos los sentidos y envuélvete en el magnetismo impetuosamente seductor sin palabras.

Michael Korns White Luminous Gold

Lanzado en 2015, el White Luminous Gold es un perfume oriental suave para mujeres que prefieren los perfumes con notas de ámbar y con olor a "limpio".

Aeropostale Endless Wonder

La siguiente vez que tengas una sensación aventurera, aplica un poco de ENDLESS WONDER y déjate sorprender. Cremosa, frutal y verde. Como un paseo por los rincones más salvajes del planeta. Atrévete a vivir tus aventuras con ENDLESS WONDER de Aéropostale.