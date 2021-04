Contribuye Ángel con los gastos de su hogar en Torreón

Ángel Benjamín Moreno Almaraz tiene 15 años y desde hace tres meses es empacador voluntario en un centro comercial ubicado en la zona Centro de Torreón, en el turno matutino.

Uniformado con un mandil en color rojo, zapatos negros, pantalón azul y camisa blanca, diariamente empaca productos de diversas áreas como abarrotes y variedades a los clientes, aunque sus funciones son intermitentes pues se va turnando con otro compañero en la caja 12 donde después de colocar las bolsas en los carritos, suele recibir una propina que le ayuda a contribuir con los gastos de su hogar donde vive con su madre y sus dos hermanos, mayores que él.

También costea sus estudios de primero de preparatoria y sueña con que algún día, sus ahorros le alcancen para comprarse una motocicleta y una televisión. "Cuando recibí mi primer sueldo me emocioné mucho, lo repartí, le di dinero a mi mamá y a mi hermana. También me he comprado ropa, unos tenis y un celular".

El jovencito tiene un horario fijo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y desde el primer día que inició con este oficio tuvo que adaptarse a la nueva normalidad. Usa cubrebocas y careta y tiene que estar atento a las recomendaciones sanitarias como el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos para evitar contagios de COVID-19.

Ángel dice que cuando le va bien como "cerillito" saca 300 pesos diarios aunque no duda en decir que últimamente ha disminuido el apoyo por parte de la ciudadanía a los empacadores debido a que con la eliminación de las bolsas de plástico, algunos clientes prefieren acomodar por su propia cuenta la mercancía y ello impide que puedan ganarse una propina.

Por esta razón, hizo un llamado a la población a apoyarlos sobre todo porque muchos de ellos dependen de este recurso económico para poder continuar con sus estudios.

En el caso de Ángel, quiere ser mecánico automotriz y forma parte del Programa de Adultos Mayores y Menores Empacadores Voluntarios que promueve el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón. Uno de los requisitos para estar inscritos, es que sean estudiantes y que se establezca un convenio con los padres y madres de familia. Esta actividad, les permite mejorar su economía y desarrollarse personalmente para elevar su calidad de vida a través de un oficio que no requiere de un gran esfuerzo físico.

Al término de su jornada laboral, toma la Ruta Norte del transporte público para ir de regreso a casa, ubicada en la colonia Tierra y Libertad y donde también colabora con los quehaceres domésticos y además, toma sus clases en línea. Para Ángel Benjamín, su mayor ejemplo es su madre, María del Carmen. Entre lágrimas, la describió como una mujer muy trabajadora, buena, amable y preocupada por sus hijos. "Siempre le está echando ganas", concluyó.