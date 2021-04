Alistan próximos compromisos

- Los Algodoneros del Unión Laguna cumplieron ayer con su décima octava sesión de pretemporada en el estadio de beisbol de la Revolución, donde el equipo Guinda mantiene una rígida preparación rumbo a la campaña 2021 de la LMB.

A tres semanas del inicio de su participación en la temporada de la pelota veraniega de nuestro país, el equipo Guinda crece en cuanto a exigencia y compromiso, lo que se puede palpar en cada pelota que se lanza y cada batazo que resuena en el octogenario inmueble ubicado sobre la avenida Juárez. Los peloteros brindan su máximo esfuerzo sobre el diamante y se alistan para los próximos juegos de preparación, los cuales se celebrarán en 4 y 5 de mayo, primero en Durango y posteriormente aquí en Torreón, ambos con hora de inicio de las 17:00 horas.

BRAZO QUE PROMETE

El pitcher derecho, Luis Alberto Gámez, de 24 años de edad, vivirá su segunda temporada con el equipo Guinda, luego de que en 2019 terminó con marca de 2 triunfos sin derrota, teniendo actividad en 23 juegos: "estamos trabajando en agarrar ritmo para empezar la temporada bien, ojalá con un rol de abridor, ahorita estoy viendo cómo estoy trabajando mis picheos y agarrar lo mejor para la temporada", mencionó el lanzador.

Gámez fue seleccionado por la organización de los Bravos de Atlanta en el año 2014, jugando en los equipos sucursales hasta 2018, año en que tuvo su primera experiencia en Liga Mexicana con los Tigres de Quintana Roo: "van a ser muchos detalles los que se tienen que conjuntar para llegar al playoff, como pasó en Invierno. A Monterrey nos tenían en último lugar antes de la temporada y terminamos en semifinales, las tablas y las proyecciones no importan, a la hora de la hora tienes que salir a jugar y dar resultados, eso es lo que espero de este equipo", mencionó Luis, quien se ganó un lugar en la rotación de los Sultanes y cumplió a cabalidad.

El pitcher nacido en Tucson, Arizona, jugó con Sultanes de Monterrey en la más reciente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, registrando números de 2 ganados y 3 perdidos, con 2.68 en efectividad, en 9 aperturas. "Gracias a Dios, me dieron la confianza para abrir juegos en Monterrey, estuve mucho tiempo preparándome por la situación del COVID, tuve tiempo para hacer unos ajustes que me funcionaron y se dio la oportunidad. Yo se que es una temporada nueva, lo que pasó en invierno no tiene nada qué ver con lo que va a pasar aquí en verano, así que seguimos preparando día a día", culminó.