'No voy a permitir que me discriminen', dice Laura Bozzo a Lolita Cortés

Laura Bozzo no está dispuesta a ser discriminada como ocurrió con la actriz Lola Cortés.

La conductora participa en el programa Hoy como parte de la sección Las estrellas bailan donde comparte pista con Carlos Bonavides sin embargo las críticas de Cortés han sido duras como sucedió la mañana del pasado miércoles.

"Lo que más me dolió de Lolita Cortés fue que en un momento dice '…porque mi pueblo acá sabe bailar' como diciendo que yo no soy de aquí y esa discriminación a mí me parece absolutamente ridícula porque si bien ella tuvo la suerte de nacer acá yo lo elegí por el corazón y no voy a permitir que nadie me discrimine ni me haga menos", comenta en entrevista.

"Ella no me ha visto totalmente, no ha visto el ensayo, el esfuerzo, yo estoy dando mi alma ahí y como le dije en cámara 'tú has venido a ponerme cero no a verme cómo bailo, yo no tengo que demostrarte a ti nada yo le demuestro al pueblo a la gente que amo'".

PUEDE HACER LO QUE SEA

Laura además explica que aunque en México se le conoce por su talk show y por su clásica frase 'que pase el desgraciado' ella es comunicadora y puede y ha hecho otro tipo de cosas.

"Todo el tiempo que estuve haciendo el programa con Magda siempre era un reto para nosotros hacer algo diferente y de alguna manera al poder bailar y hacer cosas distintas yo me siento muy feliz, creo que puedo dar para muchas más cosas", comenta.

"Amo mi proyecto, me llevó a ser 'Laura en América' y lo seguiré haciendo pero paralelamente me gustaría poder también hacer otras cosas".

Para la conductora lo importante de participar en el programa Hoy es entretener a su público por ello condena las críticas de Cortés.

"En este momento de mi país México, yo creo que se necesita esperanza, risa, diversión, es un momento muy trágico el que estamos viviendo y quiero dar una luz de esperanza, de diversión", explica.

"Me vale (las críticas), sé que es la mejor coreógrafa, un talento, pero yo estoy acá por simplemente divertir a la gente, hacerla pasar un momento bonito, competir con Carlos que es un gran ser humano y creo que definitivamente para mí el baile es diversión, para ella no".

Bozzo destaca que al trabajar con una coreógrafa y no ser ella quien está al mando como acostumbra en sus programas está aprendiendo a acatar las órdenes lo que le dan.

"Eso lo aprendí de Magda: cuál es mi lugar, cómo respetar, valorar, aprender de los demás y estoy en un periodo de aprendizaje".