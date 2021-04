Llaman a denunciar eventos masivos en Durango

Los actos masivos que se llevan a cabo en las localidades del medio rural son los más difíciles de detectar, señaló Mario Garza Escobosa, titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

En este sentido, el funcionario pidió a la ciudadanía no dejar de denunciar este tipo de actividades, con la finalidad de poder proceder como corresponde.

"Cuando se detecta un acto masivo, se procede con la cancelación y sanción a quienes organizan, pues todavía no están permitidos", expuso.

En torno a las celebraciones familiares y eventos, hay que recordar que se permiten bajo ciertas condiciones, de acuerdo con el semáforo amarillo.

La cadena de contagio se mantiene a la baja, pero no se puede dejar de vigilar que la ciudadanía atienda las medidas básicas contra el COVID-19.

Los eventos se llevan a cabo al 50 por ciento de la capacidad del recinto y con una asistencia no mayor a las 100 personas.

Además, se cuida que se respete la sana distancia, el uso de cubrebocas y el uso de gel antibacterial.

Lo que no se permite es que las personas anden en la calle haciendo desorden e ingiriendo bebidas alcohólicas, como si no hubiese pandemia. Garza Escobosa dijo que cuidar que los contagios de Coronavirus no se incrementen en responsabilidad compartida, entre la autoridad y los ciudadanos.

"Por eso pedimos a la gente que nos ayude a mantener las cosas bajo control, actuando con responsabilidad y atendiendo las medidas sanitarias.

Recordó que las solicitudes de permisos para eventos masivos compete a la Comisión de Hacienda, sin embargo, estas ni siquiera se están recibiendo, pues en estos momentos no hay manera de autorizar estos actos.