Deuda de Lerdo, impagable en una exhibición: gobernador de Durango

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, declaró que es imposible que el Ayuntamiento de Lerdo, con sus propios recursos municipales, cubra en un solo pago la totalidad del monto correspondiente al laudo laboral que representa una erogación de 144 millones de pesos.

"El alcalde Homero Martínez es el menos culpable, es un problema que él no generó pero que él está pagando las consecuencias por omisiones que no se atendieron en su momento y de las cuales nunca se previó las consecuencias que iba a tener", advirtió.

Manifestó que entiende el derecho de los trabajadores pero también la situación que priva en materia financiera en las administraciones tanto municipales como estatales.

"Ese dinero es imposible que el Municipio lo pueda saldar a corto plazo y por eso estoy seguro que dialogando con los trabajadores se encontrará alguna forma... Tenemos que sumar esfuerzos porque no podemos dejarle la responsabilidad solo al Gobierno municipal, imagínense si el Gobierno municipal dijera: 'bueno, pagamos eso', se quedaría sin la posibilidad de poder cubrir los demás servicios", expuso el mandatario.

Respecto al tema de fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por dichas omisiones, Aispuro dijo que se tiene que legislar en esa materia "porque actualmente no está señalado o previsto en la ley respecto a cuáles son las consecuencias que pueda ver para que cuando un Gobierno no atiende un tema. La postura más fácil de adoptar es pensar en que lo resuelva el que viene pero que esa postura también es la más irresponsable".

Por su parte, alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, comentó que ya no está a discusión el pagar o no los 144 millones de pesos porque ya se deben y el Municipio tiene que cumplir con la sentencia.

"La realidad es que ese dinero ya se le debe a los trabajadores. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ya no hay para dónde hacerse y tenemos que acatar esa orden judicial y el hecho de que nosotros solicitamos un préstamo es para demostrarle al juez que estamos haciendo hasta lo imposible para poder concretar y pagar", indicó.

Aseguró que la realidad es que entre más tarde el Municipio pague, más se incrementa la deuda porque son 30 mil pesos diarios lo que sube por salarios caídos. "Entonces, entre más aplacemos la solución, cada día la deuda se está incrementando, por eso sale más barato contratar un crédito y ponerle fin a ese problema que al final del día es una deuda que se tiene que pagar", mencionó Martínez Cabrera.

Explicó que si el Ayuntamiento demuestra al juez que no tienen capacidad de pago, se podría hablar de facilidades para saldar esta deuda. El Municipio realizó una oferta de poder atender una cantidad mensualmente y que ya este es el tercer mes que se está haciendo y que representa 550 mil pesos mensuales. En ese acuerdo ya se encuentran 33 trabajadores y el alcalde espera que los otros 22 adopten ese convenio, lo que facilitaría la resolución.

También recordó que ya hubo una multa por parte del Tribunal Laboral Burocrático donde se sanciona con 15 UMA a cada uno de los regidores y al propio presidente municipal por no atender el laudo en los términos que ahí vienen y de ahí sigue la destitución del puesto por hasta 90 días. No obstante también los integrantes del Cabildo tienen derechos y pueden ampararse en algún momento "pero no esperamos llegar a tanto, esperamos encontrar una solución", dijo el alcalde.