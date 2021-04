Considera que militantes de Morena en Torreón merecen claridad

Humberto Torres Orduña, quien participó en la encuesta de Morena como aspirante a la candidatura de la alcaldía de Torreón, dijo que estudia la posibilidad de inconformarse por el registro de Luis Fernando Salazar Woolfolk para competir por ese puesto de elección popular.

"Se registraron ocho compañeros, en ese proceso hubo un prerregistro, una encuesta en la que se nos dio la opción de ponernos de acuerdo, salir una terna o máximo de cuatro, se impugnó a tres aspirantes y yo quedé sin impugnar, yo me entero que el compañero (Luis Fernando Salazar Fernández) fue rechazado en dos ocasiones por el Tribunal, entonces ahorita necesitamos información, tenemos que lograr la unidad y para esto tiene que haber claridad en la información", expresó.

Torres Orduña se presentó en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) luego de que se entregara la constancia al representante de Morena en la que se avala la candidatura de Salazar Woolfolk. Consideró que la militancia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Torreón, así como los simpatizantes y los aspirantes a la candidatura por la alcaldía, merecen claridad y una explicación.

"Hago un llamado a las dirigencias para que sean responsables y apoyen a nuestros candidatos de una manera responsable", comentó, y dijo que su visita al IEC era precisamente para solicitar información, ante la falta de diálogo al interior del partido, "si el señor (Salazar Woolfolk) estuviera registrado, entonces no habría ningún problema, pero no nos han informado".

Torres Orduña aseguró que no quiere ser factor de división en el partido, sin embargo, consideró que las dirigencias han fallado a Morena, a nivel nacional, pues indicó que no se protegió a los candidatos, lo que ocasionó que se cayera en estos "vacíos" legales.

"Yo no quiero servir a los intereses de nadie, ni de un grupo de otro, ni quiero causar la división en Morena, yo lo que pido es una base transparente, porque creo que hay un error, si a mí me dicen que hay un acuerdo, que hubo una reunión con el delegado, entonces ¿por qué no nos informaron?", expresó.

"Yo no veo un camino legal o que me lo expliquen, si hay un camino legal, en base a una convocatoria, nosotros tenemos que respetarla, es todo", dijo, "pero si no respetamos un proceso, a lo mejor estamos incurriendo en mal".