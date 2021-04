Discuten en Cabildo de Torreón por avances de gestión financiera

Nuevas discusiones entre ediles se registraron durante la décima quinta sesión extraordinaria del Cabildo de Torreón, misma que se llevó a cabo durante el jueves por la mañana a través de medios virtuales.

En la reunión se pusieron a consideración diversos puntos relativos a la aprobación de apoyos económicos, aunque fue en la presentación de los avances de gestión financiera de organismos descentralizados donde los ediles de oposición reclamaron por no tomar en cuenta previamente las comisiones para tratar dichos temas.

La síndica de vigilancia y titular de la fracción del PRI, Dulce Pereda, hizo referencia a la situación del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), mismo del que se presentó su cuenta pública anual de 2020, así como el avance de gestión financiera del primer trimestre de este año. En ninguno de los casos se sometieron ambos informes a consideración de ediles, quienes también destacaron la inexistencia de algún consejo regulador del mismo.

"Que nos entreguen con tiempo los estados financieros para revisarlos, porque en el caso del SIMV, por ejemplo, ¿quién les autoriza? Si no tienen consejo… Me llama muchísimo la atención, específicamente la presentación de estas cuentas públicas y de los avances financieros", indicó Pereda.

Otra situación que generó intercambios de comentarios fueron los puntos referentes a la solicitud del alcalde de Torreón, Sergio Lara, de otorgar apoyos económicos emergentes al Patronato de la Unidad Deportiva de Torreón y la celebración de un convenio de colaboración con un equipo de beisbol, en ambos casos realizaron diversos señalamientos las ediles Rosa Isela Gallegos y Leonor Jacob Rodríguez, quienes razonaron respecto a la necesidad de otorgar montos a dichos entes, esto pese a la existencia de otras necesidades dentro de la operatividad municipal.

"No estoy en contra del deporte, no estoy en contra de los apoyos, pero creo que hay prioridades, siempre lo he dicho y lo he manifestado, creo que siempre he dicho ante este Ayuntamiento, ante este Cabildo, que necesitamos fortalecer nuestras áreas, como son el DIF, el Instituto de la Mujer, la Dirección del Deporte… Manifiesto de que sí hay prioridades dentro del Ayuntamiento", declaró la regidora Gallegos.