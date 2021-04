Laura Zapata denuncia a supuesto sacerdote que ungió a su abuela

Fue a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, donde la actriz y hermana de Thalía acusó al presunto Padre Paco por haberla engañado, pues asegura que este no pertenece a la iglesia católica.

Y es que la actriz dio a conocer varios mensajes e imágenes que sus seguidores le enviaron para alertarla de la situación, donde le muestran que el supuesto clérigo comparte contenido erótico con otras personas. "Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco… no es Padre", señaló.

Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco... no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornograficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me busco