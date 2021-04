Escuchan a sociedad en relación a impacto ambiental de Agua Saludable

Se llevó a cabo la reunión pública de información, a fin de que sociedad y gobierno se expresaran sobre la Manifestación de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que fue presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pasado 17 de marzo.

Senén Valdés Villalobos, director de Atención y Participación Ciudadana de la Semarnat, señaló que a partir de esa fecha, comenzó a correr un plazo de 60 días hábiles para resolver si se autoriza el proyecto o si se requiere de más información a la Conagua.

Entre las ponencias, destacó la del presidente de Pro Defensa del Nazas, Francisco Valdés Perezgasga, quien señaló que habría un daño al Cañón de Fernández con las obras que se pretenden realizar dentro del parque estatal, que es área natural protegida, además de que existe el temor de que, cuando se tengan periodos de sequía, se le quite agua a este lugar para completar los volúmenes que se proyectaron para la población, lo que no está considerado dentro del manifiesto de impacto ambiental.

"Si hay un megasequía, no llueve en la sierra, no baja el agua por el río, ¿qué van a hacer? no va a haber agua para el riego y para la potabilizadora", comentó, "¿a quién le van a quitar el agua? ¿a los ciudadanos? ¿a los agricultores? eso no está claro, el mundo está cambiando por culpa del cambio climático y una de las modificaciones es que va a llover menos en esta parte del mundo, entonces ¿cómo le van a hacer?".

Recordó que las inundaciones que se registraron en Durango en noviembre de 2019 debido a lluvias extraordinarias, como consecuencia de estos cambios en el clima. Consideró que no se puede confiar en el agua del río debido al cambio climático.