Yo me liberé: Amanda Miguel tras radical cambio de look

"Yo no he perdido mi voz ni mi personalidad...", dice Amanda Miguel después de cambiar radicalmente de apariencia, tras haberse cortado su larga cabellera negra y rizada que la caracterizó durante toda su trayectoria artística, ahora expresa que se siente liberada y muy feliz.

"Yo me liberé, yo sentí una liberación importante, es algo natural, yo creo que la gente debe entender que tuve muchos años mi pelo así, que ya no estaba igual y para mi tener este color (gris) y en no pensar más en jalones, ni en pintura, (me siento liberada), me voy a dejar crecer los rulos, para que no me extrañen tanto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amanda Miguel (@yoamandamiguel)

"Les agradezco, porque he recibido tantos comentarios tan hermosos, a todo mi público que aceptó este corte y que me acepta a mí tal cual estoy en este momento y además lo llevo con orgullo, porque hay que saber que el tiempo pasa y hay cosas que uno debe de aceptar y yo acepto mi edad, acepto mi pelo, mis cambios y sigo siendo una mujer súper feliz de todo lo que tengo y de todo lo que Dios me ha regalado, sobre todo el amor de mi familia y de mi público y siguiendo adelante, mostrándome como soy, así que yo digo que me liberé", comenta Amanda Miguel a los medios de comunicación.

La cantante de 64 años de edad comentó que después de haberse cortado el cabello, le costó dar a conocer su nueva apariencia al público y por ello tuvo que recurrir por primera vez en su vida al uso de pelucas, pero al final no quiso seguir ocultándose y aceptarse con todos sus cambios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amanda Miguel (@yoamandamiguel)

"Estoy viviendo esta nueva etapa con mucha libertad, por un lado me saqué un peso de encima, de decirle a mi gente que las últimas etapas en las que usé pelucas, fue simplemente porque aún no estaba preparada para decirles que me lo había cortado, porque nunca antes usé pelucas, que eso quede claro, siempre fue mi pelo.

"Pero mi pelo se me fue maltratando con los dientes, con los shows y además ya me estaba cansando de tener el pelo tan largo, entonces me lo cortó Ana Victoria, me dijo: ‘por qué no te cortas el pelo, ahora que es la pandemia, aprovecha’, y cuando le dije que sí, Ana no lo podía creer que ya era el momento (risas)", explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amanda Miguel (@yoamandamiguel)

Su hija Ana Victoria detalla que por muchos años estuvo insistiendo a su mamá que se atreviera a cortarse el cabello, y cuando le dijo que sí, que se lo cortara ella, se sorprendió mucho, y ahora se siente muy contenta de verla muy feliz y plena.

"Yo llevaba años diciéndole que se lo cortara y bueno los cambios son buenos a veces y aunque su cabellera es parte del ícono de Amanda Miguel, yo creo que la gente la ha recibido muy bien con este cambio", comenta Ana Victoria.

Mientras que su amor de toda la vida, Diego Verdaguer le aplaude y se siente orgulloso de sus decisiones.

"Es todo un proceso en la vida, lo que hiciste marcó un momento muy importante en la música latina, con tu voz, tus canciones y con tu personalidad, incluyendo tu pelo, es algo que el público no olvida, pero desde mi punto de vista es algo muy honesto lo que tú hiciste y eso me da mucho orgullo", dice Diego.

"Muchas amigas mías me dijeron: 'que valor yo no me dejo de pintar el pelo' y cosas así, ahora está muy de moda lo natural, pero yo no me puse de moda, simplemente esta es mi forma de pensar, vivir, yo me he vuelto bastante minimalista y soy feliz de vivir de esa manera y mostrarme tal y como soy", añade Amanda

Ahora la intérprete de éxitos como "Él me mintió", "Castillos", "Así no te amará jamás", quiere celebrar el 10 de mayo, junto a sus dos amores de vida, su hija Ana Victoria y su esposo Diego Verdaguer, con un concierto en streaming el próximo 8 de mayo a las 21:00 horas por la plataforma de E-ticket.

"Vamos a cantar juntas, será un momento muy especial, yo creo que la gente cuando vea esa unión en el escenario va a sentir todo el amor y la magia que nos rodea en esos momentos únicos", adelanta Ana Victoria.