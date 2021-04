Shaila quiere fortalecer el sello Durcal

Shaila siempre extraña a su madre, Rocío Durcal, pero qué mejor manera de tenerla presente que manteniendo vivo su legado musical.

"Una mami es una mami y siempre se le va a extrañar, me haría falta para muchas cosas, me gustaría platicarle muchas cosas, mil historias".

Previo al concierto "Tributo a mi madre", que ofrecerá el próximo viernes 14 de mayo en México y domingo 16 en España vía streaming (boletos disponibles en e-ticket), Shaila dijo que prepara algo con los vestidos y demás cositas de su mamá, pero mientras tanto, está lista para cantar y recordarla cantando.

"Es un gran legado que me ha dejado el continuar con su música y también seguir aportando a la música regional mexicana, que también podemos hacer en un futuro cercano, seguimos escribiendo y componiendo para hacer canciones con mariachi, inéditas".

En cuanto a su propio legado musical, Shaila ha ido incorporando diferentes sonidos a su música, por lo que espera que este y el próximo año la gente vaya conociendo su trabajo.

"Hay música nueva que viene y que se ha ido posponiendo pero en este 2021 quiero sacarla, a través de las redes sociales quiero compartirles contenido exclusivo, hacer música y ponerla allí para compartir, para que mis fans me vean más, estoy muy ilusionada porque tengo canciones inéditas, canciones con diferentes tipos de sonoridades, algunas con sabor más movido, otras con un sonido medio urbano pero quiero hacer un poco de cada cosa, menos rapear que es lo único que seguramente no haré, pero dentro de mi sello particular, el sello Durcal, pero sí me gusta jugar con los sonidos".