El INE ha hecho su trabajo: Aispuro sobre Félix Salgado Macedonio

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está haciendo su trabajo. Lo anterior en relación con su actuación durante este periodo de campañas y pese a la polémica generada por el caso Salgado.

"Yo creo que el INE está haciendo su trabajo. Siempre luchamos por tener una institución que actuara con imparcialidad, hemos sido respetuosos todos. Yo en su momento no estuve de acuerdo con un resultado electoral y sin embargo dije que respetaría lo que señalara no sólo en su momento la autoridad electoral sino el Tribunal del Poder Judicial de la Federación", dijo Aispuro.

Respecto a su opinión en el caso de Tamaulipas el gobernador de Durango considera que no existen elementos suficientes y que desde su perspectiva es un tema que está mas encausado en la parte política que en la parte de una falta a la ley por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"Tengo confianza en que el demuestre que es inocente y si bien es cierto la Cámara Diputados tiene contemplada la sesión para llevar a cabo el dictamen sobre el desafuero, no terminan las cosas ahí; Se generan condiciones en lo jurídico y un contrapeso del Congreso del Estado de Tamaulipas", destacó el mandatario, quien aseguró que de lo contrario sería fácil quitar a todos los gobernadores.

Indicó que el INE es una institución a la cual se tiene que seguir apoyando para que sea el referente para la organización de las elecciones.

"Y que no volvamos a los tiempos donde los reclamos eran que no había una autoridad imparcial. Me parece que descalificar a las instituciones no nos ayuda, si hay fallas hay que corregirlas pero la solución de los problemas no está en eliminar a las instancias que no den los resultados que nosotros quisiéramos", acotó.