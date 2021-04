Jesse Marsch dirigirá al Leipzig en sustitución de Nagelsmann

Marsch llega a la Bundesliga procedente del Red Bull Salzburgo, su club filial en Austria, y firmó un contrato de dos años que acabará en junio de 2023.

Marsch reemplazará a Julian Nagelsmann, quien el martes alcanzó un acuerdo para convertirse en el sucesor de Hansi Flick en el Bayern Múnich. Flick se perfila como el próximo técnico de la selección de Alemania luego que Joachim Löw deje el cargo al término de la Eurocopa de este año.

Jesse Marsch will become our new head coach from the 2021/22 season!

He takes over from Julian #Nagelsmann, who is joining #FCBayern.

⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/KBqCv8hK4T