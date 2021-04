Coldplay anuncia nuevo sencillo Higher Power

El grupo adelantó, en su cuenta oficial de Twitter, que la canción "llegó a través de un pequeño teclado" y el "lavamanos de un baño" a "principios de 2020", sin ofrecer más detalles más allá de esa enigmática descripción.

Higher Power is a song that arrived on a little keyboard and a bathroom sink at the start of 2020. It was produced by Max Martin who is a true wonder of the universe. It’s out on Friday 7 May.

