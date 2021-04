La emotiva carta de Talina Fernández a Mariana Levy a 16 años de su muerte

Este jueves 29 de abril se cumplen 16 años del fallecimiento de la conductora y actriz Mariana Levy, hija de la reconocida periodista Talina Fernández.

Durante la emisión de esta mañana en Sale el Sol, Talina compartió una emotiva carta que redactor en honor a su hija para conmemorar su aniversario luctuoso.

Junto a sus compañeros de programa, Talina dio lectura a la conmovedora carta en la cual recordaba los momentos más bellos que compartió junto a Levy, sus hijos, sus hermanos y lo que ha sido hasta el día de hoy su ausencia.

Mientras leía con lágrimas en los ojos, Luz María Zetina, Paulina Mercado, Poncho Vera y Lidia Ávila rompieron el llanto.

"Hoy hace 16 años que te fuiste de nuestra vida. ¿Cómo se puede entrar en la zona del dolor y poner lo que siente el alma? Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí. Para nosotros. Era tu cumpleaños 39 y cómo saber que era una semana antes de tu partida. Te llevé unos aretes de rubíes, que eran de mi mamá. Tú eras educada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron. Y yo sin pausa en el amor, te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada", leyó en la primera parte.

"En fin… no te tengo cerca, no te tengo para abrazarte, para olerte a tu perfume y para que me digas que soy un dolor punzante en el cul* . Estás aquí, en los recuerdos, dentro de mí, estás en tus hijos, en tus hermanos, en cada espacio, cada olor, cada amigo, cada música. Me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas, volando, para seguirnos amando. Gracias Dios por 39 años de Mariana Levy en mi vida”, finalizó Talina.