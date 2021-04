Jean Dujardin protagonizará filme sobre los atentados del 13-N en París

El actor francés Jean Dujardin protagonizará una nueva película sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que se titulará Novembre (Noviembre) y estará dirigida por el cineasta Cédric Jimenez, anunció este miércoles la productora StudioCanal.

Además de con el intérprete de The artist (2011), cinta que le valió el premio a la mejor interpretación masculina en Cannes y en los Oscar, el filme contará también con Sandrine Kiberlain o con el también director Cédric Kahn (El creyente), que en este caso estará delante de la cámara.

Novembre, que según StudioCanal empezará "pronto" su rodaje y se estrenará en 2022, supondrá el reencuentro de Dujardin con Jimenez, que ya le dirigió en Conexión Marsella (La French -The Connection-, 2014).

Entre los títulos anteriores del director francés, un habitual de la temática policial, están también Aux yeux de tous (2012), El hombre del corazón de hierro (The Man with the Iron Heart, 2017) o Bac Nord (2020), su última película hasta la fecha.

Los atentados del 13 de noviembre, que se produjeron de forma casi simultánea en el Estadio de Francia de la localidad de Saint-Denis, cercana a la capital, y en distintos bares de París, mataron a 130 personas, 90 de ellas en la sala de conciertos Bataclan.

Según los medios franceses, la película estará centrada en los cinco días siguientes a esa oleada de ataques, en la que hubo también unos 350 heridos.

Otro proyecto que se ha basado en esos hechos ha sido Un año, una noche, película del español Isaki Lacuesta, cuyo rodaje arrancó el pasado 8 de febrero en Barcelona y que estará protagonizada por el argentino Nahuel Pérez, que se pone en la piel de un superviviente español de Bataclan.