Morena en Coahuila presentará un último recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional de Monterrey referente a la cancelación del registro de Luis Fernando Salazar Fernández como candidato a la alcaldía de Torreón.

El delegado estatal de Movimiento Regeneración Nacional, Tanech Sánchez Ángeles, dijo que tienen tres días hábiles para presentar este medio legal pues el partido considera que no se hizo una revisión específica y se votó en un bloque. En este sentido, la resolución deberá emitirse en un plazo de 24 horas.

"Y nosotros consideramos que si se individualiza cada caso se puede tomar una reconsideración, vamos a promover ante la Sala Superior este recurso para que pueda la Sala Regional de Monterrey reconsiderar. Nosotros vamos a agotar todas las instancias legales", comentó.

Agregó que en caso de que el fallo sea el mismo, será la Comisión Nacional de Elecciones quien defina a un nuevo candidato de este partido político, esto aún y cuando ayer se entregó la documentación al IEC para registrar a Luis Fernando Salazar Woolfolk, padre de Salazar para contender por la presidencia municipal de Torreón. Esto último será resuelto este jueves en el Comité Municipal.

"En razón del plazo que nos marca el Instituto Electoral de Coahuila, es que ayer sin que exista una resolución por parte del Tribunal, el Instituto nos da un plazo para poder sustituir al candidato a presidente municipal en Torreón para que se pudieran imprimir las boletas porque ya había comenzado ese proceso.

Con el fin de no tener esa desventaja e incluso mostrar una posición de desacato frente a la autoridad electoral, pero sobre todo en aras de garantizar la certeza electoral que permita que el emblema de Morena no se omita en las boletas y que de confirmarse la candidatura de Luis Fernando, porque ese procedimiento lo hicimos antes de que sesionara la Sala Regional en Monterrey, pues decidimos que para que no se omitiera pudiéramos de forma preventiva, registrar un sustituto homónimo que fue Luis Fernando Salazar Woolfolk quien comparte el mismo nombre y apellido que el candidato electo por nuestro partido", explicó.

Indicó que está fue una decisión consultada ante la dirigencia nacional de Morena y añadió que fue tomada "ante la presión" del Instituto Electoral de Coahuila.

Sánchez Ángeles mencionó que si el IEC da entrada al registro del padre de Luis Fernando Salazar Fernández, este mismo día estarán arrancando la campaña pues no pueden permitir perder el derecho a participar, esto también mientras se resuelve el recurso de reconsideración.

Consideró que el Instituto Nacional Electoral ha actuado de forma parcial además de obstaculizar el registro de las y los candidatos en aquellas regiones donde Movimiento Regeneración Nacional tiene opciones de ganar las elecciones.