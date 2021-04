Andrea Lagunes revela que no vuelve a las telenovelas por esta razón

Hace 22 años, la actriz Andrea Lagunes se robó la atención de la audiencia mexicana con su protagónico en la telenovela infantil, Gotita de Amor.

Y es que en 1998 y con tan solo 5 años de edad, rápidamente se ganó el cariño de los espectadores gracias a su interpretación de “Chabelita”, debido a la ternura del personaje.

Durante los años siguientes participó en otras producciones como Mi destino eres tú (2000) o ¡Vivan los niños! (2002), sin embargo, a partir de la adolescencia se despidió de los melodramas.

Ahora con 28 años, Lagunes revela la razón por la que ya no se le ve regularmente en más proyectos para televisión

Fue en una reciente transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Tlnovelas, donde confesó que es a causa de sus rasgos físicos que los productores ya no quieren trabajar con ella.

"No es como que las haya dejado, más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)", comenzó explicando.

No obstante, su pasión por la actuación la llevó a seguir haciendo audiciones para nuevas historias de las telenovelas, pero la oportunidad nunca llegó.

“Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o de cosas así más fuertes, que porque me seguía viendo muy chiquita”, explicó.

Pese a que ya no ha protagonizado una novela para TV, Andrea ha sorprendido con apariciones en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, incluso en 2019 actuó junto a María José y Jan Carlo Bautista en la serie Esta historia me suena.

Además, en el teatro, Andrea Lagunes también ha tenido la oportunidad de mostrar su talento como en Ricitos de Oro y El Mago de Oz.

Y al día de hoy asegura que no planea decirle adiós a la carrera que lleva desde niña; “me encanta actuar, es algo que nunca, nunca voy a dejar”, aseguró en la transmisión.

Sobre su carrera que se fortaleció con Gotita de amor, la actriz explicó que siempre va a guardar esta experiencia con mucho cariño.