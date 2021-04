Así puedes activar paso a paso la nueva función de privacidad de iOS

Muchos especialistas coinciden en que los datos personales son oro. En varias ocasiones nos han hecho notar que nada es gratis y que una plataforma que nos ofrece acceso libre en realidad está aprovechando nuestra información para vender anuncios. Apple es una de las empresas que siempre ha estado en contra de ese tipo de prácticas y, además de los estrictos estándares que plantea para que una app esté disponible en su App Store ahora ha agregado una nueva función de privacidad y vamos a explicarte cómo usarla.

Con la llegada de la versión de iOS 14.5, que está comenzando a lanzarse al público desde esta semana, el sistema operativo de la empresa está incluyendo nuevas características de privacidad que pueden ayudar a que te sientas más seguro. Aunque los cambios están siendo criticados por otras empresas, entre ellas Facebook que ha asegurado que esta actualización impactará de manera negativa especialmente a las pequeñas empresas y no será un beneficio real para los usuarios.

La nueva función se llama Transparencia de seguimiento de aplicaciones y fue diseñada, de acuerdo con Apple, considerando que hay muchas apps que no solo rastrean los movimientos de los usuarios cuando están utilizando la herramienta en cuestión, sino que analizan su actividad fuera de la aplicación, en otras palabras, pueden saber a dónde va incluso después de haber cerrado la app. Es por eso que ves anuncios en Facebook y otras páginas de productos que estabas viendo en Amazon u otros sitios.

Ahora los usuarios de iOS tienen más poder sobre la manera en que las aplicaciones pueden rastrear sus movimientos y es que, cabe decir que, antes de la llegada de la versión 14.5, era posible desactivar el seguimiento de todas las aplicaciones yendo a Configuración> Privacidad> Seguimiento y luego desactivando la opción de "Permitir que las aplicaciones soliciten seguimiento". Pero ahora el sistema permite ser más específico.

El primer cambio que notarás cuando cuentes con esta actualización es que, cuando instales una nueva aplicación, sin tener que hacer nada, aparecerá un mensaje para que autorices o niegues la posibilidad de que la app te rastree, es decir que podrás elegir en cada uno de los casos.

Y, para poder conocer qué aplicaciones han solicitado permiso para realizar un seguimiento y, en su caso, cambiar la configuración, puedes ir a la misma página de seguimiento. Allí podrás otorgar o revocar ese permiso en tu iPhone.

Paso a paso

Vamos paso a paso para que aprendas a dominar esta función:

Lo primero es contar con la última versión del sistema operativo. Para saber si lo tienes o hay que actualizar solo ve a Configuración> General> Actualización de software.

Una vez que tengas iOS 14.5 ve a la configuración de tu iPhone y selecciona Privacidad> Seguimiento

Debajo de "Permitir que las aplicaciones soliciten un seguimiento", ahora verás una lista de aplicaciones específicas que han solicitado ese permiso. Puedes permitir o revocar esa función para cada aplicación específica.

Considera que Apple sigue dando la opción de activar la función "Permitir que las aplicaciones soliciten seguimiento" para desactivar el permiso para todas sus aplicaciones actuales y futuras y que no tengan acceso al Identificador de publicidad único (IDFA) de tu dispositivo.

Sin embargo, vale la pena hacer notar que la actualización de iOS 14.5 todavía no está disponible de manera general para los usuarios, por lo que podrías tener que esperar antes de poder descargar esta versión. Además, de acuerdo con los primeros reportes de quienes ya probaron la herramienta, por ahora parece no estar funcionando de manera correcta para algunas personas pues no responde bien o el interruptor en Seguimiento no está activado.