Óscar Iván Treviño, líder de Duelo, está tan agradecido con los laguneros por el apoyo que le han dado al grupo desde 2001, que no duda en decir: "Le dedico mi carrera a La Laguna".

El cantante no tiene más que halagos para la Comarca, ¿y cómo no?, si cada que los artistas vienen logran "sold out".

Ahora, tras más de un año de que los conciertos pararon por la pandemia, el sábado "El Desafío Musical" (como lo dicen los fans al grupo) se presentará en la Feria de Torreón con La Firma; el show tendrá una capacidad del 40 por ciento y los asistentes deberán portar cubrebocas.

Treviño comentó que es muy esperada la fecha en Torreón, ya que, según informó, se trata del primer espectáculo masivo que se llevará a cabo en México, por lo que los ojos del país estarán puestos el fin de semana en la región.

"Es muy anhelada esta fecha de Torreón porque, si no me equivoco, es la primera presentación que se hace para cualquier artista a nivel nacional, será muy importante para toda la industria de la música, entonces estamos listos para volver a Torreón, eso sí, con las medidas sanitarias que nos han indicado", comentó.

Para el cantautor, que este primer espectáculo se lleve a cabo en Torreón es "maravilloso" porque él se encuentra enamorado de la Comarca.

"Las ganas de estar en Torreón siempre están. Nos encanta ir a Coahuila porque siempre nos tratan muy bien y ¿qué mejor que sea Torreón la primera ciudad en tierra azteca donde volveremos a pisar un escenario? Hemos recibido tanto cariño de ustedes que les puedo decir sin problema que dedico mi carrera a La Laguna", dijo.

Por otro lado, el artista dijo que su reciente material discográfico, Eres vida, el cual salió en octubre de 2020, les ha dado múltiples satisfacciones.

"Ya era justo que saliera el álbum, ya que lo comenzamos a trabajar en 2016, el cual generó muchos sencillos, como Si volviste a mí y Tú. Ha sido muy padre la respuesta del público, así como salió el disco ya estamos armando una próxima placa, vienen cosas muy padres".

Dentro de dicha producción figura el tema Un hombre con suerte, el cual, en palabras de Óscar Iván, detalla cómo es que se siente él en su vida personal.

"Me siento bendecido, me siento un hombre con suerte y afortunado por la familia que tengo. Me motiva muchísimo sentir el amor de mi familia y saber que trato de plasmar lo que siento por mi esposa en la melodía. Habla de cosas reales como el hecho de que cuando nos casamos comenzamos desde abajo y hemos aprendido a amarnos, a querernos y a respetarnos".

Durante la charla vía streaming, Óscar Iván informó que Eres vida se inclina hacia un concepto más romántico y no tanto de desamor.

"Me gusta que cada disco tenga una temática en especial y esta vez es el amor el que me inspiró a crear los temas que lo integran. Hay rolas para dedicarle a la pareja o a la persona que estén pretendiendo".

Aclaró Treviño que cada que Duelo saca un disco no se preocupa por igualar el éxito de su anterior álbum, ya que el pasado no le quita el sueño.

"No se puede voltear hacia atrás, a mí en lo personal no me gusta ni voltear para atrás ni voltear para los lados. Es complicado subirte a los carritos de las tendencias, si nos vamos a poner a ver qué está haciendo el vecino, nunca vamos a terminar. Me gusta ponerme retos, tratar de mejorar mis letras y mi estilo, inspirado en lo que me gusta y no en algo que me quieran imponer".

Antes de que acabara la charla, Treviño aprovechó para elogiar el trabajo que han hecho hasta ahora los laguneros Poncho e Imanol Quezada, mejor conocidos como Los Dos Carnales.

"Acabo de saludar a Imanol; son superhumildes, llenos de talento y con muchas ganas de salir adelante. Me enorgullece decir que son mis amigos, me da mucho gusto el éxito ajeno, ver a alguien triunfar me encanta".