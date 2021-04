Reciben de forma emotiva a Carlos Cortés tras su triunfo en los Oscar

Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés pusieron el nombre de México en alto el pasado domingo, luego de ganar la categoría a Mejor Sonido por la aclamada película, Sound of Metal.

El pasado martes por la noche, uno de ellos, Carlos Cortés, fue recibido entre aplausos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de su familia, amigos y los viajeros que lo reconocieron en el lugar.

Con lágrimas en los ojos, Cortés celebró su victoria y presumió la estatuilla que le fue entregada en Los Ángeles, California.

En la ceremonia número 93 de Premios de La Academia , el editor de sonido Nicolas Becker, quien fue el que coordinó el trabajo en el que estuvieron involucrados los tres mexicanos, fue quien estuvo a cargo del mensaje de agradecimiento por ser reconocidos en la categoría.

En una pasada entrevista con El Universal, Carlos Cortés reveló qué enseñanzas le dejaron los premios.

"Me confirma muchas cosas en realidad. El seguirse esforzando, continuar trabajando fuerte. Que al final, aunque a veces parezca que no, siempre va a haber frutos.

"Siempre debes seguir trazando y picando piedra, aunque haya momentos en los que parezca que no hay solución", comentó.

Carlos también dijo que México debe apostarle más a laborar en equipo.

"Siempre hay un trayecto para llegar a esa meta de trabajar en equipo, pero creo que en México sigue siendo algo que necesitemos desarrollar. Trabajar más en comunidad, no estar tan fragmentados. Siempre hay visiones distintas y porque existen tantas aristas en México, ahorita lo que necesitamos hacer es enfocar un bien común y no empecinarnos en nuestra propia visión del mundo. Creo que a veces también es importante parar, para escuchar la otra versión, para realmente entender cómo se pueden congeniar las ideas. Este proyecto ("Sound of metal"), me ayudó mucho, porque trabajé con mis colegas mexicanos y lo logramos con colegas de otros países".