Trabajan en estrategia para inocular contra el COVID a docentes en Durango

A siete días de que inicie la jornada de vacunación anti-COVID-19 dirigida para el personal docente y de apoyo en Durango, la Secretaría de Salud estatal anunció que trabaja en la estrategia en la que se contemple cómo se realizará el llamado y el número de células con las que contarán.

El titular de la Secretaría, Sergio González Romero, aseguró que ya se trabaja en la logística, "se está haciendo todo un proyecto adecuado dado que parece que la vacunación es sencilla, pero implica múltiple trabajo de muchas personas y todos han dedicado el 100 por ciento a la vacunación".

El funcionario indicó que por tratarse del personal docente no se bajará la guardia, ya que se requerirá de una logística importante no solo para el municipio de Durango, sino para el resto. "Para que sea sin contratiempos y con todas las medidas como ha sido el momento en la vacunación, que no tengan esa preocupación".

Adelantó que se prepara la dinámica para hacer el llamado a los docentes a fin de que exista un orden, aunque mencionó que podría realizarse en solo cuatro municipios, explicó que dentro del análisis que se realiza, se analiza que los docentes no se desplacen a distancias grandes.

González Romero comentó que la vacuna que se aplicará entre los docentes será Cansino, ya que no requiere de una dosis de refuerzo.

Asimismo, comentó que con ese mismo biológico se podría estar atendiendo a los primeros adultos de 50 a 50 años de edad, cuyo registro inició el día de ayer y la inmunización podría iniciar en breve.

"Hasta el momento la vacuna que tendremos disponible será CanSino, que es muy buena vacuna, unidosis, y tiene excelentes resultados...evita que llegue a una terapia con ventilador, al 100 por ciento. Hay que tener mucha confianza a la vacuna que te toque, hará las funciones que se desean, que baje la mortalidad".

