Alfredo Adame 'justifica' violencia durante su campaña con enojo

El actor y candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado federal por Tlalpan, Alfredo Adame, justificó los actos de violencia de los cuales fue partícipe el pasado martes 27 de abril, donde ofendió e insultó a un automovilista al exterior de las instalaciones de Six Flags.

"El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y la furia cuando, pues, me sentí agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos".

Sin embargo, aunque luego de esto señaló que debe aprender a comportarse como la política lo amerita, a las pocas horas, el diputado potosino Pedro César Carrizales, "El Mijis", expresó su inconformidad con dicha disculpa, señalando que sería necesario reprenderlo.

"Mi compa Adame anda de 'mecha corta'. Ya que no se le armó con el 'Cañitas', a ver si los de Redes Sociales Progresistas le pasan mi recado para rifarnos un tiro; hay que bajarle lo caliente antes de que me lo chacalee la banda", argumentó.