Renuncia a dirigencia del Partido del Trabajo en Gómez Palacio

Joaquín Aguilar Villa, ahora exdirigente del Partido del Trabajo (PT) en Gómez Palacio, anunció su salida para sumarse al proyecto del candidato a diputado por el Distrito XII local por la alianza Va por Durango (PAN, PRI, PRD), Manuel Ramos, tras una serie de inconformidades al interior.

Acompañado por parte de la militancia petista en esta ciudad, Aguilar Villa explicó que su salida de su partido obedece, en parte, a la falta de apoyo de la coordinación regional representada por el diputado Mario Delgado, así como por el incumplimiento de una serie de compromisos establecidos con el candidato por la coalición de Morena, PT y Partido Verde por el Distrito 02 federal, Omar Castañeda González.

"Fueron varios temas, uno del amigo Javier Ceniceros no le cumplieron material; en una reunión con el colectivo se comprometió a darle a unas personas algún apoyo de sillas de ruedas y andaderas, cosa que nunca se cumplió y a una compañera le prometió dar apoyo por madre soltera y cada vez que lo ve se lo pide y nada… Le está quedando mal a la gente que yo represento y obviamente me está quedando mal a mi", manifestó.

La salida del partido no es solo del dirigente sino de por lo menos 2,500 personas que trabajaron al interior del mismo, pese a que desde el 2019, no tuvo comunicación con el dirigente estatal Gonzalo Yáñez, desde su contienda como candidato a la alcaldía de Gómez Palacio. "Anduve trabajando con los comités gracias a los amigos, empresarios que me apoyaron y fue del modo que seguí trabajando".

Aguilar comentó que también había platicado tal situación con el diputado local y coordinador regional, Mario Delgado, hace aproximadamente 20 días, quien se comprometió a negociar, lo cual no sucedió.

El ahora exdirigente del Partido del Trabajo anunció que solamente se apoyará de momento al candidato Manuel Ramos, por lo que descartan adherirse a cualquier partido de dicha alianza, "pero regresar al PT, no".