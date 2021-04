Estadísticas de Grandes Ligas

1. Boston 16 9 0.640 - 2. Tampa Bay 13 12 0.520 3 3. Toronto 11 12 0.478 4 4. NY Yanquis 11 13 0.458 4.5 5. Baltimore 10 14 0.417 5.5 1. Kansas City 15 8 0.652 - 2. Medias Blancas 12 10 0.545 2.5 3. Cleveland 11 12 0.478 4 4. Minnesota 8 15 0.348 7 5. Detroit 8 16 0.333 7.5 1. Oakland 15 10 0.600 - 2. Houston 13 11 0.542 1.5 3. LA Angelinos 12 11 0.522 2 4. Seattle 13 12 0.52 2 5. Texas 10 15 0.400 5 Líderes Liga Americana 1. Yermin MercedesC HW 0.432 2. Mike Trout LAA 0.420 3. Yuli Gurriel HOU 0.356 4. Xander Bogaerts BOS 0.348 5. Vladimir Guerrero Jr. TOR 0.346 1. Byron Buxton MIN 8 2. Nelson Cruz MIN 7 2. J.D. Martinez BOS 7 2. Franmil Reyes CLE 7 2. Vladimir Guerrero Jr. TOR 7 1. Nate Lowe TEX 22 2. J.D. Martinez BOS 21 3. Kyle Seager SEA 20 4. Carlos Santana KC 19 4. Rafael Devers BOS 19 1. Aaron Civale CLE 4 1. Steven Matz TOR 4 1. Eduardo Rodríguez BOS 4 4. Gerrit Cole NYY 3 4. Nathan Eovaldi BOS 3 1. Danny Duffy KC 0.39 2. John Means BAL 1.50 3. Gerrit Cole NYY 1.71 4. Matthew Boyd DET 1.82 5. Tyler Glasnow TB 2.05 1. Diego Castillo TB 5 1. Cesar Valdez BAL 5 1. Matt Barnes BOS 5 4. Liam Hendriks CHW 4 4. Emmanuel Clase CLE 4 Liga Nacional 1. Filadelfia 12 12 0.500 - 2. Atlanta 12 12 0.500 - 3. NY Mets 9 10 0.474 0.5 4. Miami 11 13 0.458 1 5. Washington 9 12 0.429 1.5 1. Milwaukee 14 10 0.583 - 2. San Luis 12 12 0.500 2 3. Pittsburgh 12 12 0.500 2 4. Cincinnati 11 13 0.458 3 5. Cachorros 10 14 0.417 4 1. LA Dodgers 16 9 0.640 - 2. San Francisco 16 9 0.640 - 3. San Diego 14 12 0.538 2.5 4. Arizona 12 12 0.500 3.5 5. Colorado 9 15 0.375 6.5 Líderes Liga Nacional 1. Jesse Winker CIN 0.377 2. Ronald Acuña Jr. ATL 0.350 3. Brandon Nimmo NYM 0.345 4. Nick Maton PHI 0.344 5. Justin Turner LAD 0.337 1. Ryan McMahon COL 8 1. Rhys Hoskins PHI 8 1. Ronald Acuña Jr. ATL 8 4. Freddie Freeman ATL 7 4. Eduardo Escobar ARI 7 1. Jesús Aguilar MIA 22 2. Justin Turner LAD 20 3. Tyler Naquin CIN 19 3. David Peralta ARI 19 5. Freddie Freeman ATL 17 1. Jack Flaherty STL 4 2. Clayton Kershaw LAD 4 2. Trevor Bauer LAD 3 2. Julio Urías LAD 3 2. Jon Gray COL 3 1. Jacob deGrom NYM 0.31 2. Joe Musgrove SD 1.24 3. Trevor Rogers MIA 1.29 4. Anthony DeSclafani SF 1.50 5. Corbin Burnes MIL 1.53 1. Mark Melancon SD 8 2. Jake McGee SF 7 3. Alex Reyes STL 6 4. Kenley Jansen LAD 5 4. Will Smith ATL 5 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste