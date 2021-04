Sufren por escasez de agua en Mercado Juárez de Torreón

Más de 50 mil pesos han gastado comerciantes del Mercado Juárez de Torreón para poder comprar agua potable en los últimos meses debido a que de la red del Simas Torreón tienen "casi nada o nada" de suministro durante la mayor parte del día.

Así lo informó la secretaria general de los locatarios, Nora Angélica Encerrado, quien lanzó un llamado urgente a las autoridades municipales para atender lo que ha calificado ya como una "crisis" que impacta de diversas formas a los vendedores, sus familias y sus patrimonios.

"Pues ya llevamos como 50 mil pesos gastados, ya es algo que no podemos sostener, porque en el día a día se sostienen los vendedores de aquí de los baños, ya no podemos, o sea, ya es mucho lo que tenemos que comprar a diario de pipas, son dos pipas diarias de 20 mil litros, o sea, ya no podemos más… Más que nada las compañeras de las fondas que no tienen agua para tener la limpieza, para las comidas, o sea, a todo el mercado le afecta, a todos", expuso.

La líder de los comerciantes indicó que han tenido acercamientos con el Simas Torreón, cuyos representantes únicamente se han comprometido a darles "aclaraciones" sobre los horarios en los que se les está tandeando el agua, así como darles promesas respecto a un nuevo pozo en el poniente de la ciudad que les daría la solución en el corto plazo, aunque en ese segundo caso sin fecha aún definida.

Encerrado informó que el tandeo o el horario de suministro que se les asignó fue de siete de la mañana a las dos de la tarde, sin embargo, el líquido no alcanza ni para un tercio de los comerciantes, lo que genera desesperación y deriva en la compra de pipas con agua potable, o bien, de que otros determinen comprar garrafones en tiendas de conveniencia.

Ese es el caso de doña María, quien atiende en una de las fondas del corredor Juárez; la mujer de la tercera edad dice que su último recibo fue de más de mil pesos pese a que no se le proporcionó prácticamente el servicio, dicho pago además se suma al costo de las decenas de garrafones que debe adquirir de forma propia para tener agua suficiente y realizar su limpieza y su labor de cocina regular.

"No podemos estar así ya, es una desesperación tremenda, necesitamos lavar, limpiar. Nos piden que cuidemos todo por el virus, pues sí, pero sin agua no se puede, la tenemos que comprar en garrafones; ¿nos los van a descontar del recibo?, porque son bien buenos para cobrar o para venir a pedir el voto", reclamó.

El Siglo de Torreón realizó ayer un recorrido fuera y dentro del Mercado Juárez; pese a que se trataba del horario designado por Simas Torreón para el tandeo del agua potable, no se apreció líquido saliendo de las llaves de cada uno de los locales inspeccionados.

Se cuestionó al respecto al propio organismo, mismo que informó que se tendrá en esta semana un acercamiento con los comerciantes, a quienes se les detallará la entrega del agua y la situación de abasto en el sector, además de precisar los tiempos en los que será habilitado el nuevo pozo de agua en la colonia Victoria, el cual beneficiará directamente al sector Centro en un lapso no mayor a tres semanas.

Reclaman

Sin agua en el Mercado.

*Comerciantes han gastado más de 50 mil pesos en la compra de garrafones y la adquisición de agua con pipas.

*Señalan que Simas Torreón no ha tomado ninguna medida especial para mitigar la falta de agua en ese lugar, solamente se han brindado promesas y "aclaraciones".