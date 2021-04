Se deslinda Felipe Calderón de homicidios en La Laguna

"Quienes asesinaron a laguneros y muchos mexicanos fueron los homicidas, los criminales… No fue mi gobierno", afirmó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa a El Siglo de Torreón al ser cuestionado sobre la estrategia de su administración en la guerra contra el narcotráfico y que dejó en la región miles de muertes, desaparecidos y daños patrimoniales, especialmente en el periodo de 2009 a 2012.

El expresidente visitó ayer la ciudad de Torreón para respaldar a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que compiten para cargos públicos a nivel local y nacional, además aprovechó para refrendar su postura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus políticas de gobierno, incluso advirtió que el país se encamina hacia "una dictadura".

"Apoyarlos a los candidatos, en particular a los candidatos a diputados federales, tanto a Jorge Zermeño, con quien tengo una gran amistad, lo conozco desde hace tiempo, como a Fernando (Izaguirre), consciente bien de su integridad, de sus capacidades y del momento que vive el país, que implica la importancia vital de evitar que se consolide en México una dictadura, esa dictadura se debe evitar primero, por la voluntad del propio presidente, de comprometerse a cumplir la Constitución, pero cuando el partido del presidente abierta y expresamente viola la constitución, como lo hizo el viernes pasado en el Congreso, no queda otra que dejarle a los ciudadanos la encomienda de frenar en la Cámara de Diputados federal, mediante un equilibrio el abuso de poder", expresó.

Calderón Hinojosa señaló que actualmente en México existe una persecución desde el poder en su contra y de los valores que representa, además de todas las voces que cuestionan las decisiones del ejecutivo, tales como organismos civiles y hasta medios de comunicación independientes, lo que ha derivado de un ambiente de alto riesgo para quienes defienden "la democracia y los derechos humanos".

GENARO GARCÍA LUNA

El Siglo de Torreón además abordó con el expresidente la polémica que se ha generado en su contra luego de la detención en Estados Unidos de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien ha sido acusado de actividades relacionadas al narcotráfico y crimen organizado.

Argumentó que por el momento no se han mostrado pruebas contundentes respecto al caso, aunque si finalmente se probaran las acusaciones en su contra, condenaría el actuar de su exsecretario, del cual, no conoce mayores irregularidades que las que conoce cualquier ciudadano común.

"Ha pasado este hombre un año y medio en la cárcel, yo no veo novedades, todavía no empieza su juicio, dicen que tienen un millón de documentos contra él, pues yo diría 'bueno, vayan sacando unos diez o quince más o menos buenos para ver de qué se trata', porque el hecho es ese. yo no meto las manos al fuego por él y si hizo algo y traicionó mi confianza, la de los mexicanos, que lo castiguen, pero cada vez va asomando la idea de ciertos favores políticos con el gobierno de Trump, que tenían incluso intención de daño… Era un funcionario validado, no solo por todas las agencias mexicanas, recuerde usted que era un funcionario muy prominente ya del gobierno de Fox, sino por las agencias americanas", manifestó.

INSEGURIDAD EN LA LAGUNA

Al margen del tema de García Luna, se le recordó la crisis de inseguridad que se vivió en la región entre 2009 y 2012, hecho del que se deslindó respecto a las muertes y desapariciones, además afirmó que de no haberse intervenido como se hizo entonces, la situación sería peor que la actual. Presumió incluso las eliminaciones y detenciones de los principales líderes de organizaciones criminales, situación que al compararla con la actual afirmó es actualmente "peor".

"Quienes asesinaron a laguneros y a muchos mexicanos fueron los homicidas, los criminales, quienes levantaron, desaparecieron, secuestraron a muchos mexicanos fueron los homicidas, el crimen organizado, no fue mi gobierno, mi gobierno combatió a los cárteles, mi gobierno combatió a los homicidas, mi gobierno combatió a los secuestradores y claro, ha habido contra mí una campaña muy poderosa, particularmente de liderazgos políticos en Coahuila… Durante muchos años ha habido un esfuerzo de demolición y de desprestigio de lo que ha sido un gobierno comprometido con el estado de derecho, logramos frenar a los cárteles, logramos desterrar al crimen organizado de muchos lugares, incluyendo de La Laguna y no fue esa violencia culpa del Gobierno", declaró el extitular del Ejecutivo federal.

'GENTE LABORIOSA'

Durante la entrevista, Calderón también abordó otros temas como la visión que tiene actualmente de Torreón y de la región lagunera. Calificó a su gente como "laboriosa" y señaló que, al igual que en el resto del país, se debe privilegiar la libertad, la protección a la propiedad y el derecho de emprender.

Dijo que que las naciones en las que se puesta por lo contrario, como aquellas en las que se aplican políticas de corte socialista, señaló que "esas naciones no prosperan, el socialismo está acreditado por eso, por asustar, por acosar, por cancelar derechos y por tronar economías y yo creo que lo que funciona para la Laguna y para todo México es la libertad".

Felipe Calderón estuvo acompañado por el candidato a diputado federal por el Distrito 05 de Coahuila, Jorge Zermeño; por el candidato a diputado federal por el Distrito 06 de Coahuila, Fernando Izaguirre; por el candidato a la alcaldía de Torreón, Marcelo Torres; así como del líder estatal del PAN, Jesús de León. En todos los casos expresaron su agradecimiento y solidaridad hacia Calderón, a quien incluso dedicaron calificativos como "uno de los mejores presidentes que ha tenido México", "congruente" y "honesto".