Patricia Manterola estalla contra la serie de Luis Miguel

Patricia Manterola está enojada y bastante.

En el tercer capítulo de la bioserie de Luis Miguel llamado "Suave", dentro de la trama, aparece una mujer de nombre Paola Montero, quien tuvo un fugaz amorío con "El Sol".

La fémina luce atuendos muy similares a los que usaba el grupo Garibaldi y además canta la frase, "Everybody loves banana" en la emisión lo que generó que el público pensara que se trataba de Pilar Montenegro o Paty Manterola.

En el pasado, Manterola dijo que había salido en una ocasión con el cantante, lo que podría indicar que la serie sí se refiere a ella.

Ante tales señalamientos, la intérprete de Quiero emitió un comunicado en sus redes, en el que asegura que no se trata de ella.

"Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado, la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba 'Everybody loves banana' y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo.

"Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi. Categóricamente les digo (…) que si están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años", sostuvo.

Manterola agregó que esta situación está afectando su imagen notoriamente.

"(Este tratamiento) afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuvo con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado", dictaminó.