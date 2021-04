Desabasto de agua potable llega hasta el Mercado Juárez de Torreón

Más de 50 mil pesos han gastado comerciantes del Mercado Juárez de Torreón para adquirir agua potable en los últimos meses debido a que de la red del Simas tienen "casi nada o nada" de suministro durante la mayor parte del día.

Así lo informó la secretaria general de los locatarios, Nora Angélica Encerrado, quien lanzó un llamado urgente a las autoridades municipales para atender lo que ha calificado ya como una "crisis" que impacta de diversas formas a los vendedores, sus familias y sus patrimonios.

"Pues ya llevamos como 50 mil pesos gastados, ya es algo que no podemos sostener porque en el día a día se sostienen los vendedores de aquí de los baños, ya no podemos, o sea, ya es mucho lo que tenemos que comprar a diario de pipas, son dos pipas diarias de 20 mil litros, ya no podemos más… Más que nada las compañeras de las fondas que no tienen agua para tener la limpieza, para las comidas, a todo el mercado le afecta, a todos", expuso.

Sin respuesta

La líder de los comerciantes indicó que han tenido acercamientos con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), cuyos representantes únicamente se han comprometido a darles "aclaraciones" sobre los horarios en los que se les está tandeando el agua, así como promesas respecto a un nuevo pozo en el poniente de la ciudad que les daría la solución en el corto plazo, aunque en ese segundo caso sin fecha definida.

Encerrado informó que el tandeo o el horario de suministro que se les asignó fue de siete de la mañana a las dos de la tarde, sin embargo, el líquido no alcanza ni para un tercio de los comerciantes, lo que genera desesperación y deriva en la compra de pipas o de que otros determinen comprar garrafones en tiendas de conveniencia.

La i realizó ayer un recorrido fuera y dentro del Mercado Juárez, y pese a que se trataba del horario designado por Simas para el tandeo del agua potable, no se apreció líquido saliendo de las llaves de cada uno de los locales inspeccionados.

Desabasto

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste

Desde hace meses se organizan los comerciantes para comprar dos pipas diarias de 20 mil litros de agua.