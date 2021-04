Se deslinda Calderón de muertes por violencia en La Laguna durante su gobierno

“Quienes asesinaron a laguneros y muchos mexicanos fueron los homicidas, los criminales… No fue mi gobierno”, afirmó el expresidente Felipe Calderón a El Siglo de Torreón, esto al ser cuestionado sobre la estrategia de su gobierno en la guerra contra el narcotráfico y que dejó en la región miles de muertes, desaparecidos y daños patrimoniales, especialmente en el periodo de 2009 a 2012.

El expresidente visitó hoy miércoles la ciudad de Torreón para respaldar a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que compiten para cargos públicos a nivel local y nacional, además aprovechó para refrendar su postura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus políticas de gobierno, incluso advirtió que el país se encamina hacia “una dictadura”.

“Apoyarlos a los candidatos, en particular a los candidatos a diputados federales, tanto a Jorge Zermeño, con quien tengo una gran amistad, lo conozco desde hace tiempo, como a Fernando (Izaguirre), consciente bien de su integridad, de sus capacidades y del momento que vive el país, que implica la importancia vital de evitar que se consolide en México una dictadura, esa dictadura se debe evitar primero, por la voluntad del propio presidente, de comprometerse a cumplir la Constitución, pero cuando el partido del presidente abierta y expresamente viola la constitución, como lo hizo el viernes pasado en el Congreso, no queda otra que dejarle a los ciudadanos la encomienda de frenar en la Cámara de Diputados federal, mediante un equilibrio el abuso de poder”.

Calderón Hinojosa señaló que actualmente en el país existe una persecución desde el poder en su contra y de los valores que representa, de tal forma que les fue negado el registro oficial del partido “México Libre” como forma de evitar una mayor movilización en contra de López Obrador, no obstante, apeló a la acción ciudadana del voto para poder lograr “equilibrios” en el Congreso y el mapa político nacional en general.

No obstante, al ser cuestionado sobre la inseguridad que vivió la Laguna en su periodo como presidente de México, Calderón defendió su trabajo al señalar incluso que “yo creo que la Laguna no estaría como está hoy, si no hubiéramos intervenido a tiempo y digo apenas a tiempo, porque ya estaban muy deterioradas las cosas y este territorio ya estaba en manos del crimen”.

La entrevista completa mañana en la edición impresa.