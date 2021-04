Manchester City supera al PSG en ida de semifinales de Champions League

El equipo francés, en el que no brillaron especialmente sus estrellas Mbappé y Neymar, fue muy superior en la primera mitad y se marchó al descanso con ventaja gracias al gol logrado por el brasileño Marquinhos.

77. Stepping up to the plate!

1-2 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Unvw8XLuT5