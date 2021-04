Gas LP seguirá en aumento si no se incluye a extranjeros: Larry Rubin

Los mexicanos verán un golpe directo a sus bolsillos, como se ha visto en el caso del gas LP, si se continúa con la idea de no permitir la participación privada en el sector energético, consideró el presidente de The American Society of Mexico, Larry Rubin.

También aseguró que no se trata de defender una ideología, como el que el petróleo solamente es de los mexicanos, sino que debe pensar en las afectaciones a los mexicanos. Durante el Panel de Energía de la American Society, Rubin aseguró que si no hay una apertura al sector energético, "México se quedará atrás y el costo de la energía subirá. Vimos en el mes de marzo cómo le pega directo al consumidor mexicano el gas LP subió casi 40% de marzo de 2020 a marzo de 2021". Añadió que esta alza "es un golpe directo al bolsillo del mexicano, que vamos a seguir viviendo mes tras mes, año tras año, si no se continúa con una perspectiva de abrir al sector energético, porque no se trata de que si el petróleo es de los mexicanos, pero si no lo aprovechan y necesitan a extranjeros, eso sería lo mejor". Para Larry hay retrasos en las inversiones de Pemex y CFE, lo que hará muy difícil que sean productivas y competitivas mundialmente. Agregó que "México debe buscar la tendencia mundial, que es energías renovables, entonces, para mi parecer se debería explotar aún más las inversiones, México tiene menos de 10 parques eólicos y la inversión debería estar enfocada ahí que ese es el futuro para nuestro planeta". Comentó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado en claro que su objetivo es impulsar energías renovables y México tiene "gran potencial" para desarrollarla.