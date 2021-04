Pumas tiene 'esperanza' para jugarse por la Liguilla, asegura Dinenno

Un día antes de enfrentar al América este domingo, los Pumas sabrán si aspiran a la repesca de la Liguilla o no.

Los felinos, ubicados en la posición 15 del Guardianes 2021, dependen de tres resultados previos para competir por un boleto al repechaje. En caso de que esta "milagrosa" oportunidad no se haga realidad, disputarán el cotejo ante las Águilas con el orgullo del escudo universitario.

"Es un torneo muy complicado, desde la parte futbolística… estamos en una posición que no queríamos, pero hay que tomarlo con responsabilidad. Todo el equipo viene haciendo un esfuerzo muy grande y, lamentablemente, no se dan los resultados, lo que nos da ansiedad como grupo…", reconoció Juan Ignacio Dinenno, delantero auriazul, esta mañana de miércoles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Dinenno. (@juandinenno)

"No dependemos de nosotros, sino de muchos resultados. Lo último que se pierde es la esperanza y disputaremos el partido con la idea de jugar por la Liguilla".

Antes del silbatazo inicial en el estadio Olímpico Universitario –el domingo a las 21:00 horas–, los Pumas necesitan que el Monterrey derrote al Mazatlán FC, León haga lo mismo ante Querétaro y Cruz Azul sobre Tijuana. En caso de que alguno de estos juegos no termine como lo mencionado, a los universitarios también les ayuda que el Pachuca no gane (vs Atlético de San Luis) el jueves.

Si todos estos cotejos se alinean a favor auriazul, el cuadro de Andrés Lillini debe superar al América, que ya aseguró el segundo lugar en la clasificación y no aspira al liderato, en manos de Cruz Azul.

"Sabemos lo que significa un clásico, tanto para la gente, como para nosotros. Es un duelo de alto impacto y queremos ganarlo", subrayó Dinenno. "Ojalá tengamos la oportunidad de jugarnos el todo por el todo, es lo que más deseamos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Dinenno. (@juandinenno)

En caso de no conseguir el objetivo, el argentino comentó que cada uno de los futbolistas del club tendrá que reflexionar lo realizado en el Guard1anes 2021.

"Han sido días bastantes difíciles, pero hay que pasarlos con los mejores pensamientos, ya que no podemos hacer nada porque no depende de nosotros. Después del partido ante el América, cada quien se irá a su casa para pensar en lo que deberá pensar. […] falta el gol, que es con lo que se ganan los partidos. Es frustrante. No queda otra que trabajar, aumentar las posibilidades, pensar que es una mala racha y que se terminará".

Dinenno reconoció que "ganarle al América, será positivo en lo emocional", en caso de no amarrar el pase a la repesca.