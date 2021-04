'Escorpión' Marriaga sigue con hambre de título mundial

El colombiano Miguel “Escorpión” Marriaga regresa a territorio mexicano para iniciar un nuevo camino que lo lleve de nueva cuenta a disputar un campeonato mundial, pero antes, deberá vencer al coahuilense Jorge “Chicharito” García, este viernes en la Ciudad de México, y donde estará en juego el vacante campeonato FECARBOX de peso Pluma del WBC.

“Ahorita esperemos ganar, sacar una victoria, lo más importante es estar dentro de los primeros del mundo, es lo que esperamos volver a estar dentro de los primeros para poder pelear por el título mundial”, comentó el oriundo de Arjona, Colombia.

Pese al poder de puños que posee, no hay presión por buscar el nocaut, “el nocaut se da, el nocaut siempre sale solo en la pelea, no se busca, siempre hay boxeadores que buscan el nocaut y a veces los encuentran a ellos y la pelea se les complica, es prepararse para pelear doce asaltos sin pensar en el nocaut, el nocaut sale cuando tiene que salir”.

A unas horas de la pelea “ya listo aquí en la Ciudad de México, gracias a mi apoderado Ricardo Maldonado y Tutico Zabala que siempre me han brindado el apoyo incondicional y de verdad que agradecido con ellos, un nuevo combate, estamos bien”.

Con el deseo de volver a la senda del triunfo, para Miguel el poder pelear en México es como ser local, “de verdad que agradecido con la gente mexicana que siempre me ha brindado el apoyo, siempre me ha brindado la buena energía, y aquí estoy entrenando nuevamente para una nueva pelea”.

Debido a la pandemia no ha sido fácil poder entrenar, “no solo en México, sino en los Estados Unidos también y en Colombia, ha sido difícil entrenar, pero siempre nos mantenemos corriendo, que es lo más importante el físico, la resistencia, eso es lo que siempre hemos estado haciendo, ahorita nada más para la pelea hacer la preparación en el gimnasio un mes antes y creo que hemos estado haciendo los sparrings necesarios para la pelea”.

Para los fanáticos que seguirán la pelea por televisión, “la gente mexicana que siempre me ha brindado el apoyo, que siempre me ha ayudado, saber que de mí van a esperar lo mejor, van a esperar a un boxeador que está metido al cien por ciento, creo que se va a dar una buena pelea, el muchacho se ha preparado bien, va a ver una buena pelea, no se la pueden perder”.

La tarde del pasado sábado, Miguel llevó a cabo su cierre de preparación en el Gimnasio Los Recios de la Merced, con el apoyo de su compatriota Belmar Preciado y todo el equipo de Julián “Chicano” Rivera.