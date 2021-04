Juan Reynoso quiere renovar a todos en Cruz Azul

Juan Reynoso dejó de lado el triunfo ante el Toronto, y pidió a su directiva que el grueso del plantel sea renovado.

"Si fuera por mí, renovaría a todos", dijo al término del partido ante el cuadro de la MLS. En particular, sobre si haría que vuelvan a firmar a Pablo Aguilar, comentó: "Sé que el club hará el esfuerzo con Pablo para que se pueda quedar, es un líder natural, hay que ver cómo maneja a los compañeros, el respeto que le tienen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRUZ AZUL (@cruzazul)

"Ojalá prive la congruencia en que la cooperativa premie el esfuerzo de los chicos y podamos esforzarnos y reforzarnos con un detallito que nos falte, pero que se quede el grupo que nos está dando resultados".

Sobre el juego, comentó: "La interpretación que tienen los muchachos en cada partido habla muy buenas cosas de ellos y es para aplaudir, pero esto no está resuelto, no podemos pensar en las semifinales, viene un duelo duro en el Azteca. Nos vamos contentos, vimos a muchos retomando su nivel, nos deja tranquilos".

La racha de Cruz Azul de más de 100 días sin perder, hace que el peruano piensa bien a quien hacer jugar y a quién no. "Ahora viene la parte difícil, decidir quién va a jugar. Pero desde que llegué les puse las reglas claras, mucho dependerá del rival, del momento, pero mientras les digas las cosas de frente, el jugador entenderá y eso se refleja en la cancha".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRUZ AZUL (@cruzazul)

La ventaja es buena, pero nada está definido, a decir del volante de Cruz Azul, Luis Romo.

Al término del juego ante el Toronto, donde los cementeros ganaron 3-1, Romo mencionó que la Máquina debe de tomar muy en cuenta las pasadas experiencias en eliminatorias, para no cometer esos errores. "Supimos manejar el partido muy bien, pero esto no está definido, hay que cerrar en el Azteca ahora. Estamos contentos con lo que hicimos".

La serie no está acabada: "Debemos de ser conscientes de lo que significa esta ventaja., Debemos de matar al rival, eso lo aprendimos por las Liguillas pasadas. Debemos de estar concentrados en la vuelta, muy concentrados.

"No podemos pensar que ya está cerrado. Las malas decisiones nos pueden dejar fuera. Hemos demostrado que tenemos calidad y plantel amplio parta afrontar los dos torneos. No hay que dar nada por descontado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRUZ AZUL (@cruzazul)

Pensar en el doblete no es descabellado: "Sería algo muy absurdo pensar en que no podemos lograr el doblete. Hay que ir fase a fase, no pensamos en el más allá… Pensamos que debemos de ganar cada partido que venga. Hay buen equipo, basto, completo, con muchas variantes".

Sobre la posibilidad de que se abra el estadio Azteca para las finales, Romo comentó: "Si se abre los estadios será muy motivante, sería lindo y más en el cierre del torneo".