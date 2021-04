Localizan cádaver en Gómez palacio con múltiples golpes

Localizan el cadáver de un hombre en Gómez Palacio, a simple vista las autoridades le apreciaron múltiples golpes

El fallecido fue identificado en el lugar, gracias a una credencial que portaba entre sus pertenencias a nombre de Martín Carlos Quintana de 53 años, con domicilio en la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio.

El hallazgo se registró a las 18:20 horas de la tarde del martes, al interior de su domicilio, ubicado en la calle La Llave de la colonia ya citada.

Se detalló que el hermano del hoy fallecido acudió al a vivienda, luego de que vecinos del sector le comunicaron vía telefónica que Martín no había abierto la tienda que tenía y que no lo veían desde el fin de semana, por lo que el hombre acudió a buscar a su hermano y al tocar la puerta y no recibir respuesta optó por contratar a un cerrajero y al ingresar al domicilio encontró a su familiar brutalmente golpeado y sin vida.

El hombre se comunicó al 911 y hasta la dirección acudieron los elementos preventivos, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el decesos de Martín a quien el apreciaron un golpe contuso en el cráneo, declarando su muerte de manera oficial; los agentes municipales acordonaron el área en espera del arribo del personal de la Vicefiscalía.

Los elementos de la Policía Investigadora de Delitos, elementos de la Unidad de Servicios Periciales y el Agente del Ministerio Público se trasladaron hasta la vivienda del fallecido, donde tomaron las evidencias necesarias para abrir la carpeta de investigación, a fin de esclarecer el hecho.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro de la Vicefiscalía donde se le practicó la necropsia, la cual arrojó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico severo.